üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè74ÏÃ¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ãµ¤·¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£»³¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Îº¯À×¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡¡²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥È¥¤ò¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬Îå¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Î¡ÖÃ¯¤«¤È¸ý¤Å¤±¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ë¥È¥¤ÎÉÔ°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬¥È¥¤Î¿·µï¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡ÖÊÌÀ¤³¦¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥È¥¤ÏºÆ¤Ó»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¡¢¶§´ï¤Ë¤ÈÂç³èÌö¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¥È¥ì¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÎ¿©¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µû¤Î¹ü¤È¤«¼è¤ë¤Î·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡£¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×¤â³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ç²¥¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤è¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ï¶§´ï¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡ÖÀäÂÐ¡¢·ì½Ð¤Þ¤¹¤è¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£