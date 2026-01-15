¡Ö¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡×Å¥ËÀÌòÇÐÍ¥ Çä½Õ´«Í¶¤Î·Úºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ ¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éµ÷Î¥
¡¡±Ç²è¡Ö¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡×¡Ö¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó2¡×¤ÇÅ¥ËÀ¥Þー¥Ö¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥ó¡Ê68¡Ë¤¬¡¢Çä½Õ´«Í¶¤Î·Úºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ôー¥×¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿ー¥ó¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥«¥Þ¥ê¥í¤Î¥âー¥Æ¥ë¤Ç·Ù»¡¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¸½¾ì¤Ç½ÐÆ¬Ì¿Îá½ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡×Ì¾»ÒÌò¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¡¡Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿»Ñ
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥å¥é·´ÃÏÊý¸¡»ö¶É¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤¬¸½ºß¡¢¸¡»¡¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥¿ー¥ó¤¬Àµ¼°¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï12Æü¤Ç¡¢TMZ¤Ï½ÐÆ¬Ì¿Îá½ñ¤¬ºòÇ¯12·î10Æü¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂáÊá¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥ó¤Ï¡Ö¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÅ¥ËÀÌò¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¤ÎÇÀ¾ì¤ÇºÊ¥íー¥ì¤È¤È¤â¤Ëµí¤Î»ô°é¤ä´»µÌÎà¤ÎºÏÇÝ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
