¡¡1·î15Æü¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤¤¤Á¤´¾ÃÈñ³ÈÂç¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥Á¥´¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤ËÀö¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Á¥´¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ý¤òÁË³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ÉÍÜÎ®½Ð¤òËÉ¤°Àö¤¤Êý¤ä¡¢¥¤¥Á¥´¤È¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¾¾ÅÄ²ÃÆà¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¤È¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡ª
¥¤¥Á¥´¤Î¥Ø¥¿ÉôÊ¬¤Ï¼è¤é¤º¤ËÀö¤¦¤³¤È
Q.Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥´¤¬Â¿¤¯Çä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥¤¥Á¥´¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ç¡¢´ÞÍÎÌ¤Ï²ÌÊª¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÍÕ»À¡Ê¤è¤¦¤µ¤ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÉÏ·ì¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÀ®Ê¬¤ä¡¢Æ¼¤È¤¤¤¦ÉÏ·ì¤ËÎÉ¤¤ÄÁ¤·¤¤¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¦¥à¤ä¹ü¤È´ØÀá¤Î·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¥Þ¥ó¥¬¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Á¥´¤Ï±ÉÍÜ¤¬¤È¤Æ¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡×
Q.¥¤¥Á¥´¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤è¤¯Àö¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢Àö¤ï¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥¤¥Á¥´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¿å¤ÇÎ®¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ý¤äÅÚ¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤¬¾¯¤·ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ú¤¯É½ÌÌ¤òÀö¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¥Ø¥¿¤ÎÉôÊ¬¤ËÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥¿¤Ï¼è¤é¤º¤ËÀö¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·Ú¤¯Àö¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ø¥¿¤ò¼è¤ëÊýË¡¤¬¡¢°ìÈÖ¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë±ø¤ì¤âÍî¤È¤»¤ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¥¤¥Á¥´¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Á¥´¤È¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥¤¥Á¥´¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Å´Ê¬¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤È°ì½ï¤Ë¼è¤ë¤ÈµÛ¼ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Å´Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ä¾®¾¾ºÚ¤È¥¤¥Á¥´¤ò°ì½ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥Á¥´¤ò¥µ¥é¥À¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC°Ê³°¤Î±ÉÍÜÁÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥¤¥Á¥´¤È¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¿©¤ÙÊª¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤Ê¤Î¤¬¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ê¤É¤Ç°ì½ï¤Ë»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤¬»ý¤Ä¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò¥¤¥Á¥´¤Î»À¤¬Ë¸³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤¬ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥å¥¦¥ê¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¤¥Á¥´¤È¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤Î¥¥å¥¦¥ê¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Á¥´¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥¥å¥¦¥ê¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥Ê¡¼¥¼¤¬¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥Ê¡¼¥¼¤ÏÇ®¤ä»À¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥ì¥â¥ó½Á¤Ê¤É¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¤¥Á¥´¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤é¤º¤Ë·Ú¤¯Àö¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥´¤Ï±ÉÍÜ¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£