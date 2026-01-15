¡Ö¼ÂÍø¡×¤òÆÀ¤¿´ÚÆü¼óÇ¾¡ÄÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÎò»ËÌäÂê¤Ï²Ð¼ï¡×
´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤¬³Æ¼«¤Î¡Ö¼ÂÍø¡×¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÃÓÈª½¤Ê¿ÃÏµå¼Ò²ñ¶¦À¸³ØÉô¶µ¼ø¤Ï14Æü¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ºÇÂç¸Â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤Þ¤º¹â»Ô¼óÁê¤Î³°¸ò¤ò¹¥É¾¤·¤¿¡£ÃæÆü´Ö¤Î³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤êÁªµó¶è¤ÎÆàÎÉ»Ô¤Ç¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤ò¤·¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼óÇ¾´Ö¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÃÓÈª¶µ¼ø¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬°ÊÁ°¤Î²ñÃÌ¤ÈÆ±¤¸¤¯²ñÃÌ¾ì¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ÎÂÀ¶Ë´ú¤Ë·Ú¤¯ÌÜÎé¤ò¤·¤¿ÅÀ¡¢13Æü¤Î¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¡ÖÆüÊÆ´Ú¡×¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÆü´ÚÊÆ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿ÅÀ¤â¿ÆÏÂÅª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃÓÈª¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ç¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤ÎDNA¡Ê°äÅÁ»Ò¡Ë´ÕÄê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ÅÀ¤Ë°ÕÌ£¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤éÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍÆ°×¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¿ÍÆ»Åª¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¼ÂÍø¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÃÓÈª¶µ¼ø¤Ï¡ÖÆüÃæ¤Î³ëÆ£¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç´Ú¹ñ¤È¤Î³ëÆ£¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡Ö»ö¼Â¾å¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÍ¢½Ð¶Ø»ß¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ºÇ¶áÃæ¹ñ¤ò¹ñÉÐË¬Ìä¤·¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Æü¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜÆâÉô¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¥×¥é¥¹Í×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÓÈª¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Êý¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍûÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤Û¤ÉÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿ÅÀ¤â¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤·¤¿¡£ÃÓÈª¶µ¼ø¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤¬ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö½°µÄ±¡²ò»¶»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁªµó¤Ç³°¸òÊ¬Ìî¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤â¼ÂÍÑ¼çµÁ³°¸ò¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÀ®²Ì¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÃÓÈª¶µ¼ø¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼óÇ¾³°¸ò¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÉü¸µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÁ°À¯¸¢¤¬Éü¸µ¤µ¤»¤¿´ÚÆü´Ø·¸¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤¬À®¸ù¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÕúÆÁÉÒ¡Ê¥æ¥ó¡¦¥É¥¯¥ß¥ó¡Ë¸µÃóÆü´Ú¹ñÂç»È¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤òÂÔ¶ø¤·¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤âÂÐÆü³°¸òÊ¬Ìî¤ÇÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ÂÍÑ³°¸ò¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¤·¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤âÃæÆü¤ÎÂÐÎ©¤ÎÃæ¤Ç´Ú¹ñ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç¹ñ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¸þ¤Î¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÆàÎÉ¤ËÅþÃå¤·¤¿¸å¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÎ±º²Èê¤òË¬¤ì¤Æ¸¥²Ö¤·¤¿¤³¤È¤âÆüËÜ¹ñÆâÀ¯¼£¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤â²Ã¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Õú¸µÂç»È¤Ï¡Ö´ÚÆü¤ò¤á¤°¤ëÀïÎ¬´Ä¶¤¬ÍýÇ°Åª¤Ë°Û¤Ê¤ë2¿Í¤¬ÀïÎ¬Åª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ê¤ÉÎ¾¹ñ´Ö¤Î²Ð¼ï¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÆÈÅç¡Ê¥É¥¯¥È¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡ËÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Õú¸µÂç»È¤Ï¡ÖÅçº¬¸©¤¬ËèÇ¯2·î22Æü¤Ë³«¤¯ÃÝÅç¡ÊÆüËÜ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÆÈÅç¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤ÎÆü¤Î¹Ô»ö¤Ë³ÕÎ½¤òÁ÷¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ¤âÃÏÊýÁªµó¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤âÁíÁªµó¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢Îò»ËÌäÂê¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¤¬ÅöÊ¬¤Ï²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÅÀ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤â¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤âº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î°ÕÌ£¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÃæÆü´Ö¤Î³ëÆ£¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤â¼ÂÍÑ³°¸ò¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÆüËÜ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ËèÆü¿·Ê¹¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÏÆüÊÆ¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Ä¤Ä¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤ÏÎò»ËÌäÂê¤òÎ¾¹ñ´Ö¤Î²Ð¼ï¤Ëµó¤²¤¿¡£º´ÅÏ¶â»³¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤È¤È¤â¤ËÌóÂ«¤·¤¿ÄÉÅé¼°¤Ë´Ú¹ñ¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤»¤º¡¢ÆÈÅç¾å¶õÈô¹Ô¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬´Ú¹ñ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎµëÌý»Ù±ç¤òÃæ»ß¤·¤¿ÅÀ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÃÝÅç¤ÎÆü¤Ë³ÕÎ½¤òÇÉ¸¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£