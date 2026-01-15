Æü±Ñ°Ë¤Î¿·ÀïÆ®µ¡³«È¯¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬Â³¡¹!? Ê£¿ô¹ñ¤¬Ç®¤¥¡Á¤¤»ëÀþ ²¤½£¤Î·×²è¡ÈÌµ´ü¸Â±ä´ü¡É¤«¤é¤Î¿·¶ÉÌÌ¤Ë¡©
¥É¥¤¥Ä¤ÎËÉ±Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡Öhartpunkt¡×¤Ï2025Ç¯12·î30Æü¡¢Æ±¹ñ¹ñËÉ¾ÊÊóÆ»´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ÀïÆ®¹Ò¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFCAS¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤ÏSCAF¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î°Õ»×·èÄê¤¬¡¢»ö¼Â¾åÌµ´ü¸Â±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¿Ê¤á¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGCAP¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµ¤«¤Ã¤¿¥³¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡©¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖFCAS¡×¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ºÜ¤ë¡È¤Ï¤º¡É¤Î¶õÊì¤ÎºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡FCAS¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹Ò¶õ±§Ãè·³¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëÀïÆ®µ¡¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¶õ·³¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¹Ò¶õ±§Ãè·³¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ò¸å·Ñ¤¹¤ëÍ¿ÍÀïÆ®µ¡¡¢²Ã¤¨¤ÆÍ¿Í¹Ò¶õµ¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Æ¼ïUAS¡ÊÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£3¹ñ¤Ï2019Ç¯¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤Ø¹ç°Õ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂè1ÃÊ³¬¡Ê¥Õ¥§¡¼¥º1¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ãæ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè2ÃÊ³¬¡Ê¥Õ¥§¡¼¥º2¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë»²²Ã¹ñ¤Î½ðÌ¾¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÏÆñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ü¥ê¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ê¥¦¥¹¹ñËÉÁê¤Ï¡¢2025Ç¯Ãæ¤Î½ðÌ¾¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢Æ±Ç¯12·î18Æü¤È19Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Æó¹ñ´Ö¤ÎÊñ³çÅª¤Ê³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FCAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿ÊÅ¸¤ÏÌµ¤¤¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤éµÄÂê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥Ô¥¹¥È¥ê¥¦¥¹¹ñËÉÁê¤Î´üÂÔ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¡×¤Ï2025Ç¯9·î¡¢Ç¯Æâ¤ËÂè2ÃÊ³¬¤Ø¿Ê¤à½ðÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¶¦Æ±³«È¯·×²è¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾Êý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï12·î21Æü¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³¤·³¤¬¸½ºß±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤ò¸å·Ñ¤¹¤ë¿··¿¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡ÖPANG¡×¤Î·úÂ¤·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PANG¤Î·úÂ¤¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂ¤Á¥´ë¶È¥Ê¥ô¥¡¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆPANG¤ÎºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸CG¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢CG¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëPANG¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ë¤Ï¥À¥Ã¥½¡¼¡¦¥é¥Õ¥¡¡¼¥ëMÀïÆ®µ¡¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë´ÏºÜ·¿UAS¡ÊÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î»Ñ¤Î¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯12·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹·³»ö¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿PANG¤Î¥¤¥á¡¼¥¸CG¤ÇÈô¹Ô¹ÃÈÄ¾å¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿FCAS¤Î´ÏºÜµ¡·¿¤Ï¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¸½ºß¡¢3¤«¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤«¤éFCAS¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø¼°È¯É½¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢FCAS¤¬Âè2ÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¡ÊÃÝÆâ ½¤¡§·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
GCAP¤Ï¡Ö»²²Ã¹ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¡×¡©
¡¡FCAS¤Î¶¦Æ±³«È¯Ãæ»ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·ÀïÆ®¹Ò¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢GCAP¤Ë¤âÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü±Ñ°Ë¤Ç¿Ê¤á¤ëGCAP¤ÎÀïÆ®µ¡¤ÎºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¥¤¥®¥ê¥¹¶õ·³¡Ë
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥°¥¤¡¼¥É¡¦¥¯¥í¥»¥Ã¥È¹ñËÉÁê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿µÄ²ñ¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢GCAP¤Ø¤Î»²²Ã¹ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤ÉÅê»ñ³Û¤Î¾å¸Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Íºà¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ÐºÑÅªÍø±×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬GCAP¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GCAP¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤â»²²Ã¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GCAP·×²è¤Ø¤Î¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë³«È¯´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î²ÃÆþ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾Êý¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï²ÃÆþ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î»²²Ã¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Î¸À¤¦¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹Ò¶õ¡¦ËÉ±Ò»º¶È¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂç¼êËÉ±Ò´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¹Ò¶õµ¡¤ä¡¢Æ±¼Ò¤â»ñËÜ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëNH¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥º¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸»º¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ·Ð¸³¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤«¤é¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÀè¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤¬¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¹Ò¶õµ¡¹½Â¤ÉôÌç¤Ø¤Î½Ð»ñ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î»²²Ã¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬2023Ç¯12·î¤Ë¡¢GCAP¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖGIGO¡×¤ÎÀßÎ©¤¹¤ë¾òÌó¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤«¤é¡¢2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¤«¹ñ¤Î»×ÏÇ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤Þ¤À³«È¯ÂÎÀ©¤ÏÈ×ÀÐ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ïµ¡ÂÎ¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹çÊÛ´ë¶È¡Ö¥¨¥Ã¥¸¥¦¥£¥ó¥°¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âFCAS¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð·×²è¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¾¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤¬¿·µ¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µÚ¤Ü¤»¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤È»º¶ÈÅª¼ý±×¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢GCAP¤ÏÆü±Ñ°Ë3¤«¹ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
