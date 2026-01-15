¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡Ù½Ð±é¤Î¾¾±ÊÍ¼Ó¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ªº£¼£¤òÉñÂæ¤ËÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢3·î27Æü¤Ë¡Ö¾¾±ÊÍ¼Ó Âî¾åCalendar 2026.04-2027.03¡×¤òÈ¯Çä¡£1·î13Æü¤è¤êAmazon¡¢KADOKAWA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×Åù¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤â¡ª¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø
2023Ç¯6·î¤«¤é¸½»öÌ³½ê¡¦¥¢¥¯¥í¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥¸¥ã¥Þ¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¸½ºßÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾±ÊÍ¼Ó¡£
2026Ç¯¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë±Ç²èÁ°ÊÔ¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2·î20Æü·à¾ì¸ø³«¤Î±Ç²è¸åÊÔ¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢°Ê¹ß¤â1·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤äFODÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ê¤É½Ð±éºî¤¬¹µ¤¨¤ë¡¢º£´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î°ì¿Í¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾±Ê¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤¿2026Ç¯4·î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÂî¾å·¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾¾±ÊÍ¼Ó»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¾¾±ÊÍ¼Ó¡×¤Ê¡È¤é¤·¤µ¡ÉËþÅÀ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£¤Þ¤ë¤Ç»£±Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤«¤ÄÅù¿ÈÂç¤Ê¾¾±Ê¤ÎÁÇ´é¤ò¡¢¿Íµ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ãæ»³²íÊ¸»á¤¬·×3Æü´Ö¤Î¥í¥±¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢°¦É²¡¦º£¼£¡£°¦É²¤È¹Åç¤ò·Ò¤°Á´Ä¹Ìó60km¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡Ö¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡×¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤È¼ù¾å¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦À¾¾ò¡×¡¢FCº£¼£¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÎ×¤à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢º£¼£ÆÃ»º¤Î¥¿¥ª¥ë¤ÎÎò»Ë¤äÅ¸¼¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¡×¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÇÏ¤Ç¤¢¤ëÌî´ÖÇÏ¤ä¾®Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡Ö¤Î¤Þ¤¦¤Þ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¡£º£¼£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢¾¾±Ê¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê°ìÌÌ¤«¤é¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ý¤á¤¿°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¾±ÊÍ¼Ó»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¾¾±ÊÍ¼Ó¡×¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°áÁõ¤È¤ÏÊÌ¤ËËÜ¿Í¥»¥ì¥¯¥È¤Ç»ý»²¤·¤¿»äÉþ¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤âÊ£¿ô¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔµºÜ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¹ØÆþ¼Ô¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤¾¾±Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£