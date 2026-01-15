¾ã³²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÚÃÏ¸¢ÉÕ¤¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
À¸³èÊÝ¸î¼õµë¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èÉÞ½õ1Îà¡ÊÀ¸³èÈñ¡Ë¡×¡Ü¡ÖÀ¸³èÉÞ½õ2Îà¡Ê¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ü¡Ö½»ÂðÉÞ½õ¡×¡Ü¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î¹ç·×³Û¤òºÇÄãÀ¸³èÈñ¡Ê¡á´ð½à³Û¡Ë¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤½¤Î¶â³Û¤È¼ýÆþ¤Îº¹³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ð½à³Û¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢²¾¤ËÅìµþÅÔ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢1µéÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¸³èÉÞ½õ1Îà¡×¤¬Ìó3Ëü8000±ß¡¢¡ÖÀ¸³èÉÞ½õ2Îà¡×¤¬Ìó4Ëü±ß¡¢½»ÂðÉÞ½õ¤Ï»ý¤Á²È¤Ê¤Î¤Ç0±ß¤Ç¹ç·×³Û¤ÏÌó7Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£
Ã±½ã¤Ë·×»»¤¹¤ë¤È¡¢´ð½à³Û¤ÎÌó7Ëü8000±ß¤«¤é¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤Î·î³ÛÌó7Ëü4500±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿º¹³ÛÊ¬¤¬À¸³èÊÝ¸î¤È¤·¤Æ¼õµë¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ÖÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ½ÎÏ¤ä»ñ»º¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Ï¸¶Â§¡¢ÇäµÑ¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍÂÃù¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Á¤é¤Î¼è¤êÊø¤·¤¬Í¥Àè¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾õ¡¢¤»¤ó¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¶á½ê¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÖÆü·Ð¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹ÎòÇ¤¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢ÄêÇ¯¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤óÅê»ñBOOKÅù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¦ÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤ª¶âÀìÌç¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²óÍ·¼Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë)
