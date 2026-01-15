¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¡¢¥À¥¤¥Êー¤Ç¤Î°ìÌë¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー½Ð±é ¨¡ ¸ýÃ£¼Ô¤Êº¾µ½»ÕÌò¤Ç»²Àï
¡ØPIG¡¿¥Ô¥Ã¥°¡Ù¡Ê2020¡Ë¡Ø¥É¥êー¥à¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î¥À¥¤¥Êー¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØBest Pancakes In The County¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¥¢ー¥«¥ó¥½ー½£¤Ç»£±ÆÃæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î¥À¥¤¥Êー¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ìÌë¤ÎÊª¸ì¡£¤Ê¤é¤º¼Ô¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº´±¤¿¤Á¡¢´í¸±¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¸ýÃ£¼Ô¤Êº¾µ½»Õ¡¢¤½¤·¤ÆÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ë¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÃéÀ¿¿´¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ÏÃ¯¤¬Â¾¤Î¼Ô¤ò½Ð¤·È´¤¡¢¤½¤·¤Æ·â¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥À¥¤¥Êー¤Î¡Ö·´¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¥±ー¥¡ÊBest Pancakes In The County¡Ë¡×¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â»É·ã¤Î¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
¥±¥¤¥¸¤¬¸ýÃ£¼Ô¤Êº¾µ½»ÕÌò¤ò±é¤¸¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹Ìò¤Ë¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¸¥¢¥¤¥º¡¡Éü½²ÁÜººÀþ¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥·¥§¥êー¡¦¥Ø¥Ë¥Ã¥°¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥ó¥°¤ÎÌòÊÁ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤é¤º¼Ô¤ÎÏ¢Ë·ÁÜºº´±¤ò±é¤¸¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¥±¥¤¥¸¼ç±é¤Î¡ØKILLERS/¥¥éー¥º¡¡～10¿Í¤Î»¦¤·²°¤¿¤Á～¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥±¥ó¡¦¥µ¥ó¥¼¥ë¤¬Ì³¤á¡¢ËÜºî¤ÇºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡¢¡ØThe Patient¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥é¥¸¥ã¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ïー¥É¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥ª¥·¥Ý¥Õ¡¢¡ØKILLERS/¥¥éー¥º¡¡～10¿Í¤Î»¦¤·²°¤¿¤Á～¡Ù¤Ç¥µ¥ó¥¼¥ë¤ÈÁÈ¤ó¤À¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥Êー¡¢ Caliwood Pictures¤Î¥Ë¥³¡¦¥Õ¥©¥á¥ó¥³¤ÈR¡¦¥¦¥§¥º¥êー¡¦¥·ー¥ë¥¯3À¤¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¡¢Caliwood¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦D¡¦¥¹¥È¥ì¥¤¥êー¡¢¥ªー¥É¥é¡¦¥°¥ê¥·¥¦¥¹¡¢¥¸¥Ê¡¦¥Ñ¥Í¥Ó¥¢¥ó¥³¡¢Fortitude International¤Î¥Ê¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ð¥í¥¹¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Beno Films¤ÈCaliwood Pictures¤¬½Ð»ñ¤·¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëFortitude International¤¬À¤³¦ÇÛµë¤òÃ´Åö¡£2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×Ê»Àß¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎEFF¡ÊEuropean Film Market¡Ë¤Ç³Æ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥äー¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ½ºî¥Áー¥à¤Ï¡¢¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¤Î¤¢¤ë¥±¥ó¡¦¥µ¥ó¥¼¥ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥±¥¤¥¸¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤âÂ®¤¯¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤È¶ÛÇ÷´¶¤Ë°î¤ì¤¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥±¥¤¥¸¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ó¡¦¥¨¥¢ー¡Ù¡Ê1997¡Ë¤ä¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡Ù¡Ê1997¡Ë¡¢¡Ø¥´ー¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Àー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤â¡¢¥¢ー¥«¥ó¥½ー½£¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Î¥À¥¤¥Êー¤È¤¤¤¦ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØBest Pancakes In The County¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥ó¥½ー½£¤Ç¸½ºß»£±ÆÃæ¡£
