※本稿は、越川慎司『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』(アスコム)の一部を再編集したものです。
¢£IT¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í
ËÜ½ñ¤Ç¡¢¡Ö1.2Ëü¿Í¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Å»ö¤ÇIT¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¤¿¤Ã¤¿24.3¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼ÒÆâ¥á¡¼¥ë¤ÇÅºÉÕ½ñÎà¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎOneDrive¤äGoogle¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ë1¤Ä¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò³ÊÇ¼¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÆâ¤ÇÊÔ½¸ÍúÎòÉÕ¤¤Î¶¦Æ±ÊÔ½¸¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥á¡¼¥ëÅºÉÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤È¤«¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²¾¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆ³Æþ¤¬¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢»Ä¤ê4Ê¬¤Î3¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿IT¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö»È¤¤´·¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£»È¤¤´·¤ì¤¿¸Å¤¤µ¡Ç½¤È¡¢»È¤¤´·¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤Î¤É¤Ã¤Á¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ê¤é¡¢¤è¤Û¤Éç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¤Ï¡¢¸Å¤¤µ¡Ç½¤Î¤Û¤¦¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ»Íý¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ÎÂ¿¾¯¤Î»È¤¤¤Å¤é¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤IT¥Ä¡¼¥ë¤ò¼ÒÆâ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤¯¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤È¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤é¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌ¿Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÊª»ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´·¤ì¤¿¤ä¤êÊý¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ¤¹¤ëÅö»ö¼Ô¤Ï¤Ä¤¤¡Ö»ä¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ¼Ò¡Ë¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦¿Í¡×¤¬¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»È¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¡×¤È¡Ö»Ø¿Ë¡×¤Î2¤Ä¡£¥Ä¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Éô½ð¤Î¡ÖÇä¤ê¾å¤²¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ä¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î·ÐÈñºï¸º¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´°÷¤¬¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¡Ö°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡×
¤â¤·¡¢¥Ä¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î³èÍÑ¤ËÆ±°Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤â»²²Ã¤Î¤¦¤¨¤Ç·èÄê¤·¤¿¤³¤È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ä¡¼¥ëÆ³Æþ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤¬¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤¿¤«¡¢¸åÆü¸¡¾Ú¤¹¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀß¤±¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Äñ¹³ÀªÎÏ¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¤IT¥Ä¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¤Î¤½¤³¤«¤·¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢IT¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¯ÇÛ¼Ò°÷¤¬¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤ÎÀÊ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤¬ºî¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿ô¥«·î¤Ë1²ó¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤µ¡Ç½¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á·ë¹½¤ÊÎÌ¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤É¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«Ãµ¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Î¿Í¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤â¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤¡£
¢£¡ÈÀèÇÚ¤Î¼ê½õ¤±¡É¤Ç»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë
¤½¤ì¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉôÌç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¼ã¤¤¸åÇÚ¤äÉô²¼¤Ë¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢1²óÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸ÏÃ¤ò¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢µ²±ÁÓ¼º¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤®¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤«¤È¸À¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡Ä¡Ä¡£¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¶µ¤¨¤ë¤è¤ê¤ÏÂ®¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Î¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤â¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¡Öwin¡õwin¤ÎÀº¿À¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë²ò·èºö¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Î»þ´Ö¤¬¡Ö¥à¥À¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶µ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ÀèÇÚ¼Ò°÷¤¬¡Ö°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤³¤ÎÄó°Æ½ñ¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£
ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤ÎÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆÀ°Õ¤ÊIT¤ÎÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡ËÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤ªÊÖ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡¢ÀèÇÚ¤Ë¶µ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤â¸«ÊÖ¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ªÊÖ¤·¡×¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤È¤ÇÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤¿¤«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤ËËº¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¨¤Ã¡©¡¡¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¡Ö¶µ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥é¥ó¥Á¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ç¤â¤è¤·¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢´¶¡×¤ÏÇö¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤â¡¢¡Ö¥¿¥À¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¡×¤Î³Ð¤¨¤¹¤®¤Ï¥à¥À
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤í¤¦¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤¤¤Ã¤È¤¡¢¥¢¥¦¥È¥ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤Î³èÍÑ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤¬1Ëü2000¿Í¤Î¹ÔÆ°¼Â¸³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ»Å»ö¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤2³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÌ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¥¡¼¤òÌµÍý¤ä¤ê³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÌò¤ËÎ©¤¿¤ºº®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ò³Ð¤¨¤Æ¤âºî¶È¸úÎ¨¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤¬¤è¤Û¤ÉÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢»È¤Ã¤ÆÌò¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤Ï¡¢¤»¤¤¤¼¤¤10¼ïÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖTeams¡×¤Ê¤é10¸Ä¤Ç½½Ê¬
¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢200¸Ä¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´Éô³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¥µ¥é¥µ¥é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¤ÎÃø¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»ö¤Ç¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ï¤º¡£
¥Ø¥¿¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¼¤È¡¢¤É¤Î¥¡¼¤À¤Ã¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤µ¡Ç½¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Ä´¤Ù¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢1Ëü2000¿Í¤Î¹ÔÆ°¼Â¸³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ö»þÃ»¤ò¼Â¸½¤·¤¿Teams¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼10Áª¡×¤ò¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ°ìÍ÷¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
±ÛÀî ¿µ»Ê¡Ê¤³¤·¤«¤ï¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë
¥¯¥í¥¹¥ê¥Ð¡¼ÂåÉ½
¸µ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÌò°÷¡£¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³°»ñ·ÏÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢2005Ç¯¤ËÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈËÜ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£2017Ç¯¤Ë¥¯¥í¥¹¥ê¥Ð¡¼¤òÀßÎ©¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½µµÙ3Æü¡¦´°Á´¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¦Ê£¶È¤ò¼ÂÁ©¡¢800¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¼Â¹Ô»Ù±ç¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤òÄó¶¡¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ÏÌó6Ëü¿Í¤¬¼õ¹Ö¤·¡¢ËþÂÅÙ¤Ï98¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØAIÊ¬ÀÏ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×5¡ó¥ê¡¼¥À¡¼¤Î½¬´·¡Ù¡¢¡ØAIÊ¬ÀÏ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×5¡ó¼Ò°÷¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¶áÃø¤Ë¡Ø29ºÐ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¯¥í¥¹¥ê¥Ð¡¼ÂåÉ½ ±ÛÀî ¿µ»Ê¡Ë