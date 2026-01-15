¡Öshow one¡ìs paces¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÅÙ¶»¤¬ÂçÀÚ...¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öshow one's paces¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÏÓÁ°¤ò¸«¤»¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öshow one's paces¡×¤Ï¡¢¡ÖÏÓÁ°¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¡ÖËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖHe showed his true paces during the presentation.¡×
¡ÊÈà¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô