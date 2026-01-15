¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡¢¾¾ÅÄÈþÍ³µª´ÆÆÄ¡Ö±ÇÁü¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆæ¤¬¤¢¤ë±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤ì¤ò²òÆÉ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ø¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMIRRORLIAR FILMS¡Ê¥ß¥é¡¼¥é¥¤¥¢¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¥º¡Ë¡×¤ÎÂè8ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡ØMIRRORLIAR FILMS Season8¡Ù¤¬¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¾¾ÅÄÈþÍ³µª´ÆÆÄ¤¬¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾åÉÊ¤Ê60Âå½÷À¤È20Âå¤ÎÃËÀÅ¹°÷¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡Ù¤â¤½¤ÎÃæ¤Î°ìÊÔ¡£¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤È¸¶ÅÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Ï¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¤´»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ÅÄ¡¡¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤éÅö¤Æ½ñ¤¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¸¶ÅÄ¡¡½é¤á¤Ï¡¢Ã»ÊÔ¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÈþÍ³µª¤¬ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤°¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤Ä¾¤·¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢Í¾Çò¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÀÎ¤«¤é¶¦±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾ÅÄ¡¡»ä¤¬10Âå¤Ç¿·¿Í¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¤â¤¦Èþ»Þ»Ò¤Ï¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀ¸¤Êý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÁ´¤¯ÊÌ¿Í¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬½÷Í¥¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Í§Ã£¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤ªÆó¿Í¤Î´¶À¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¸¶ÅÄ¡¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤«¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¡¢ÈþÍ³µª¤ÏËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ÆÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æâ¸þÅª¤Ç¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ÈþÍ³µª¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÈþ»Þ»ÒÂç¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é²¿¤«°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ÈþÍ³µª¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì³Ú¤·¤¤¤è¡¢¤³¤ì¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Ç¤âÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¡¡»ä¤ÎÊý¤¬ÈùÌ¯¤ËÇ¯²¼¡£¤â¤Ã¤ÈÇ¯¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶¦±é¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶¦±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ýº£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ç¯²¼¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÈþ»Þ»Ò¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶ÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤Î´Ø·¸À¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ê¾¾ÅÄ¡ËÎ¶Ê¿¤¯¤ó¤äæÆÂÀ¤¯¤ó¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤ÎÈþ»Þ»Ò¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾ÅÄ¡¡Í¥ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¸¶ÅÄ¡¡¤·¤«¤âº£Æü¤ÏÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£²¿¤«Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡Ýº£²ó¤Ï¡¢½éÏ·¤ÎÆæ¤Î½÷À¤ÈÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¾¾ÅÄ¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ò¼á¤Ç¸«¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¸»Ò¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ïº¾µ½»Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤ò¸µ¼ê¤Ë²¿¤«¤òºñ¼è¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¶öÁ³¤«¤Ð¤ó¤òËº¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ÎÃæ¤ËÂç¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉõÅû¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Êº´Æ£¡ËÈìÈþ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤¿ÅÚ°æ¤ÎÎ¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»¦¤·¤ò¤·¤¿¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢¿Æ¤¬¤º¤Ã¤È·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¿Í»¦¤·¤ÎÂ©»Ò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤½¢¿¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¡¢¤ª¶â¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£Ê¸»Ò¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÎø°¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡¢ÅÚ°æ¤ÏÅÚ°æ¤Ç¤½¤Î¤ª¶â¤òÅð¤ß¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¡¢Ï·½÷¤È¼ã¤¤ÃË¤Î¿Í¤È¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¿¼¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆæ¤ÎÂ¿¤¤ÊõÈ¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¸¶ÅÄ¡¡¤â¤·¤À¤Þ¤¹¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤À¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤·¡¢Á´Éô¤¬ËÜÅö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Á´Éô¤¬¤¦¤½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¸ß¤¤¤¬²¿¤«°ì½Ö¤Ò¤«¤ì¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¿¼Â¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¡¡»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö¡Ø±«·îÊª¸ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Á¤é¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ä¡£Á´Éô¤¬¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ª²½¤±¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼Â¤Ï¡¢17Ê¬ÈÇ¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MIRRORLIAR FILMS¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê15Ê¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ý¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¾¾ÅÄ¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ã¤Æ³ÐÀÃ¤¹¤ë¾ì½ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸½¼Â¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²»¤È¤«¿§¤È¤«¡¢²¿¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤½¤³¤ËÄ¹¤¯¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤ÏÂ©»Ò¤ÎÍ§Ã£¤Î¼ÂÏÃ¤¬´ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¤¤¤¦Âêºà¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÏÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤«À¤³¦´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î±Ç²èº×¤Ë½Ð¤¹¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄ¡¡Ê¸»Ò¤µ¤ó¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÂçÅö¤¿¤ê¡Ù¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤è¡×¤È¸À¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£ÉáÃÊ¡¢Á´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î¿Í¤À¤«¤é¡£
¾¾ÅÄ¡¡Åö¤¿¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ý´ÑµÒ¤äÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ°ì¸À¤º¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅÄ¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Á´Éô¼Â¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤¬»£¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆæ¤¬¤¢¤ë±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤ì¤ò²òÆÉ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²ò¼á¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶ÅÄ¡¡Æ¬¤äÍý¶þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Î²ò¼á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô´Ö¤ä¸Þ¼·¸Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢±ÇÁü¤â¸ì¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤È¡¢Çò¹õ¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤¬±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë