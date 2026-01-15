¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥ó»³¶¶ÌôÊÞ¤Î±ü¤Ç¡ÈÉâµ¤¡ÉÌ¾ÃµÄå¥È¥¸Ç¤Þ¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÈÆÍÑÀ¡×¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï15Æü¡¢Âè74ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè74ÏÃ¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¡Ö»³¶¶ÌôÊÞ¡×¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥¤Ï»³¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Îº¯À×¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡µ¢Âð¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÎËË¤Ë¥¥¹¥Þ¡¼¥¯¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¾¾Ìî¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ë¤ÏÅÚ»º¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡£¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÅÚ»º¤òÇã¤¦¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Î¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤ËÆþ¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤òÌÜ·â¡£»³¶¶¤È²¡¤·ÌäÅú¤ÎËö¡¢±ü¤ÎÉô²°¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡ÊÍÎ¿©¤Ø¤Î¡ËÉâµ¤¤«¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê±£¤ì²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£ÌÀÆü¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£