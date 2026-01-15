¸µ¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¤ÎºÊ¡¦À¥¸Í¥µ¥ª¥ê¡¡Ä¹ÃË¡¦6ºÐÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö¸µµ¤¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆóÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¥¸Í¥µ¥ª¥ê¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Î6ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡»ä¤Ï¤´¤Ï¤ó¤òÂô»³¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¡Ê¡²¬¤«¤éÎ¾¿Æ¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤¦¤ì¤·¤¤ÃÂÀ¸Æü¡×¤È¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥®¥º¥â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥®¥º¥â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£¶ºÐ¡¡¾®¤µ¤¯»º¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¡¡¸µµ¤¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£Èï¹ð¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥í¥±¥Ð¥¹Æâ¤Ç20Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3·îËö¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£4·î27Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ð¡¼¥àSAITOU¡×¤ò³«Å¹¤·¡¢¼«¤éÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï2017Ç¯12·î¤ËÀÆÆ£¤È·ëº§¡£2019Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î3Æü¤Ë2024Ç¯10·î7Æü°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£ÀÆÆ£¤ÎÁûÆ°¤ò¼Õºá¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£