Ç¯¶â·î15Ëü±ß¡¦78ºÐÉã¤¬Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÆþµï1¥õ·î¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡ÄÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿58ºÐÌ¼¡¢»ÜÀß¤Î¿©Æ²¤Ç¤ß¤¿¡È¾×·â¤Î¸÷·Ê¡É¤ËÊòÁ³¡Ö¤¦¤Ã¡¢¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡©¡×
ºßÂð²ð¸î¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¡×¡£ ÆÃ¤ËÂçÊÁ¤ÊÉã¿Æ¤Î²ð¸î¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤ÎÆùÂÎÅªÉéÃ´¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢ËÜ¿Í¼«¤é¡Ö»ÜÀß¤Ø¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤¬°Â½»¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë²ÈÂ²¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿»ÜÀß²ð¸î¤Î²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ¤È¡¢²ÈÂ²¤¬Êú¤¨¤ë¿´ÍýÅªÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁé¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬À¤ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÄÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Éã¤È¡¢»ÜÀß¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÈó¾ð¤Ê¸ÀÍÕ
¡ÖÉã¤Ï180¥»¥ó¥Á¶á¤¤ÂçÊÁ¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯´è¸Ç°ìÅ°¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉã¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼å¡¹¤·¤¯¡Øµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÅÔÆâºß½»¤Î¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê58ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£ Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢78ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÉã¡¦·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ò1¥«·îÁ°¤ËÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÈÆþµï¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·ò°ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢Óë²¼ÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 75ºÐ¤ÎÊì¡¦Ë§»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¼«Âð¤Ç¸¥¿ÈÅª¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·Ï·²ð¸î¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿·ò°ì¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¤ªÁ°¡ÊË§»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Ë¶ìÏ«¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤ó¡×¤ÈÆþµï¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþµï¤«¤é1¥«·î¡£ ÅÅÏÃ±Û¤·¤Î·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Ë¤Ï´·¤ì¤¿¤è¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¯´ÖºÝ¡¢¡Ö¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¢¡£²È¤¬°ìÈÖ¤À¤Ê¡×¤È¼ä¤·¤²¤ËÒì¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¡¢Êì¤È¤È¤â¤ËÍ½¹ð¤Ê¤·¤Ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î°Ò¸·¤ò¼º¤Ã¤¿Éã¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÍ¼¿©»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«È½ÊÌ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢Ãã¿§¤ÎÎ³¡¹¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¤ªÏÐ¤Ç¤·¤¿¡£°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬¼å¤¤¤«¤é¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö¤¬Ê´ºÕ¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ï¤ß¿©¡Ù¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¤½¤ì¤ò¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æþµï¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¤ÇËË¤Ï¤³¤±¡¢¿ÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤ÉÁé¤»¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤µ¤ó¡£ ¶Ã¤¤¤¿Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¾¯¤·Áé¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢ ¡Ö¤Ç¤â¤ªÉãÍÍ¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬²ð¸î¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£³Î¤«¤ËÂçÊÁ¤ÊÊý¤Ï²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿È¯¸À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÉã¤Ï¿©Íß¤â¤ï¤«¤Ê¤¤¿©»ö¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¾éÃÌ¤Ç¤â²ð¸îÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£Êì¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡ØÂ¾¿Í¤ËÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
²ÈÂ²¤Ë°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ëÍ×²ð¸î¼Ô¤È¡¢¤Ò¤ÃÇ÷¤¹¤ë»ÜÀß²ð¸î¤Î¼Â¾ð
Æâ³ÕÉÜ³ÕÉÜ¡Ø¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾Íè¡¢ÇÓÝõÅù¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Ã¯¤Ë²ð¸î¤òÍê¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Ê¤É²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿Í¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤äÍ×²ð¸î¼Ô¤¬¡Ö¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤«¤éÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÅù¤Î»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤ò´õË¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤»ÜÀß¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ð¸î¿¦°÷¤ÎÉ¬Í×¿ô¤Ï2026Ç¯¤ËÌó240Ëü¿Í¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó272Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂÐ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î²ð¸î¿¦°÷¿ô¤Ï¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç212¡¥6Ëü¿Í¡£ Á°Ç¯¤«¤é3Ëü¿Í¤Û¤É¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯Í×²ð¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¿¦°÷¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ÏÂ¾¿¦¼ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¸½¾ì¤Ï¾ï¤Ë¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¸íÓë»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤ä²ð½õ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º²ð½õ¤âÍÆ°×¤Ê¡Ö¹ï¤ß¿©¡×¤ä¡Ö¥ß¥¥µ¡¼¿©¡×¤¬°ìÎ§¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã×¤·Êý¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿©¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÇµÞÂ®¤Ë°ÕÍß¤ò¼º¤¤¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ð¸î¤ò¼Ò²ñ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢»ÜÀßÆþµï¤ÏÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²ÈÂ²¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Æþµï¼ÔËÜ¿Í¤Ï¡¢»ÜÀßÂ¦¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ¸«¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Æþµï¸å¤â¿©¤Î·ÁÂÖ¤äÀ¸³è¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÜÀßÂ¦¤ÈÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ÜÀß¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
