ºå¿À¡¦¥É¥é£´ÁáÀ¥¡¡¤¹¤´¤¯¥Ð¥Í¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¡¡¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤òÌÜ»Ø¤»¡¡É¾ÏÀ²È¤¬¹âÉ¾²Á
ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÎÁáÀ¥ºóÅê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡á¿ÀÂ¼³Ø±à¡á¤¬£±£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÂè£³¥¯¡¼¥ë½éÆü¤Ë½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£Î©¤ÁÅê¤²¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤¸¡¢¼õ¤±¤¿²£Àî¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤«¤éÆþÃÄ»þ¤ÎºÍÌÚ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃæÅÄÎÉ¹°»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ð¥Í¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¡£ËÜ³ÊÇÉÅê¼ê¤òÀ§Èó¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤¹¤´¤¯¥Ð¥Í¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁáÀ¥¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¼õ¤±¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤À¤Í¡£
¡¡º¸Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¤«¤é¨¤Ë¤«¤±¤ÆÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤ÇÊá¼êÊý¸þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¤Ã¤¹¤°Æ§¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤â¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²¹þ¤àºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Éð´ï¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÅê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅê¤²»Ï¤á¤À¤·¡¢ÎÏ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸Â¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ª¡Á«¤¢¤¿¤ê¤«¤Ê¡£±¦Â¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç®¤Ç¾¯¤·¤¢¤´¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÏÓ¤¬¾¯¤·±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ð¥Í¤òÀ¸¤«¤·¤¿ËÜ³ÊÇÉÅê¼ê¤òÀ§Èó¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£