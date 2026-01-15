°ÛÎã¤Î¡ÈÌòºî¤êÆ±À³À¸³è¡É¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡¡±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¡¢BL¥É¥é¥ÞSeason2¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¹¤ÎÊÑ²½¡×
¡ü±óÎ¸¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ë´ÖÊÁ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½
BL¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈFOD¤Ç15Æü25:15¡ÁÊüÁ÷¡¦ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È)¤ËW¼ç±é¤¹¤ë±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¡£Á°ºî¤ÏFOD¤Î2024Ç¯¡ÖBL¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Á°ºî¤Ç¤Ï¥í¥ß¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¥¯Åì±ÀÍ³ÚÄ®Å¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ÖµÜÜ§±é¤¸¤ë±üÌî¤È¡¢À¸°Õµ¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¸åÇÚÈþÍÆÉô°÷¤À¤¬¡¢Ü§¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç»Å»ö¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÜ§¤Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡È¥¹¥Ñ¥À¥ê¡É¤Îº´¶¶ÅÍ¿¿±é¤¸¤ëËÅÄ¤¬¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÌòºî¤ê¤ä²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡½¡½¡£
(º¸¤«¤é)±üÌîÁÔ¡¢ËÅÄÍµÂç¡¡»£±Æ¡§ÄÕÌîÍµ
¡û¡Ö±üÌî¤¯¤ó¤Î¿²´é¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½Season1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±üÌî¡§2¿Í¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢X(Twitter)¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËÅÄ¡§ÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Á°ºî¤«¤é¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥É¥é¥Þ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Season2¤Ç¤ÏÆ±À³À¸³è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿ÆÌ©¤Ê¶õµ¤´¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÅÄ¡§Season1¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç¡ÖSeason2¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËSeason2¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç²¿²ó¤«ÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢±üÌî¤¯¤ó¤ËËÍ¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë1½µ´Ö¤¯¤é¤¤2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±üÌî¡§¤Ç¤âÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Â¼Á1½µ´Ö¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í(¾Ð)
ËÅÄ¡§¤½¤Îº¢¡¢ËÍ¤Ï»Å»ö¤ÇÃëÌëµÕÅ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±üÌî¤¯¤ó¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¡¢µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤¿»Å»ö¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤À¸³è¤Ç¤·¤¿¡£
±üÌî¡§¤â¤·Áê¼êÌò¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÄó°Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍµÂç¤¯¤ó¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë±óÎ¸¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ë´ÖÊÁ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
ËÅÄ¡§¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢º´¶¶¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÜ§¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤âÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¹¤¯¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±üÌî¤¯¤ó¤Î¿²´é¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
±üÌî¡§2¿Í¤ÇºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃ¤ò¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÅÄ¡§°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤Ë±üÌî¤¯¤ó¤ÈÜ§¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¡¢±üÌî¤¯¤ó¤¬ËÍ¤¬µ¢¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ºîÉÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤(¾Ð)¡×
¡½¡½½éÂÐÌÌ¤Îº¢¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±üÌî¡§¤ª¸ß¤¤¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¤È¤¤«¤é¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍµÂç¤¯¤ó¤Î¡¢¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¤È¤³¤í¤ä¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤òºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢´Ø·¸À¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÅÄ¡§±üÌî¤¯¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ÷Î¥´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¡Ö¼Çµï¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢Ç®¤¤¤È¤³¤í¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢°ì½ï¤ËÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ËÅÄ¡§°ÊÁ°¤è¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Season1¤Î»þ¤è¤ê¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
±üÌî¡§ËÍ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
ËÅÄ¡§¤ä¤á¤Æ¤è¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤(¾Ð)
±üÌî¡§¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Season1¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ª¼Çµï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Àº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
±üÌî¡§º´¶¶¤¬¿ì¤ÃÊ§¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ê´¶¤¸¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÅÄ¡§½ªÈ×¤Ëº´¶¶¤¬Ü§¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç±üÌî¤¯¤ó¤ÈÜ§¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¡¢¤³¤Á¤é¤âÇ®¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ü§¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¿´ÃÏ¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ü¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ²¹Àô¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê
¡½¡½»£±ÆÃæ¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ËÅÄ¡§ËÍ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë±üÌî¤¯¤ó¤¬¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²ó¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)
±üÌî¡§¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ËÅÄ¡§¤¢¤È¡¢2¿Í¤¬Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë²ó¤Ç¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¤Ç¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤Ö¤É¤¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±üÌî¡§¤Ö¤É¤¦±à¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ö¤É¤¦¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ÎÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢²¹Àô¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Î¤Ü¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£±ÆÁ°¤Ï¤¢¤Þ¤êÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÅÄ¤¯¤ó¤Ï³§¤Ë·Ú¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö²¶Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
ËÅÄ¡§ÆâÉ÷Ï¤¤È³°É÷Ï¤Î¾ÊýÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤Ü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£
±üÌî¡§ËÍ¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤Ç¾¯¤·¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÅÄ¤¯¤ó¡¢¤è¤¯ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Season2¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Á°ºî¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ËÅÄ¡§¼«Ê¬¼«¿È¤òÐíâ×¤Ç¸«¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ö¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
±üÌî¡§°ìÅÙ¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤ó¤È¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´´¶¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¹¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¾¯¤·¤º¤Ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¤Ë¤â¸÷¤¬Åö¤¿¤ì¤Ð
¡½¡½BL¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ËÅÄ¡§ÃËÀ¤¬ÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÊÁ°¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
±üÌî¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¤Ë¤â¸÷¤¬Åö¤¿¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢Season2¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±üÌî¡§Season1¤Ç¤Ï¡¢º´¶¶¤¬Ü§¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢2¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÅÄ¡§¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ü§¤Èº´¶¶¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Íè°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó(´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ç¡¢1·î15Æü(ÌÚ)25:15½é²óÊüÁ÷¡¢FOD¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®(Âè1ÏÃÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ)³«»Ï(C)ÆêÅç¤µ¤Á¡¦libre/£Î£Â£Ã¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ú±üÌîÁÔ¡Û
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¾®±à¤æ¤«¤ê
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÃÃÌê¸ÅæÆ»°(Yolken)
°áÁõ¶¨ÎÏ¡§KOH'S LICK CURRO
¡ÚËÅÄÍµÂç¡Û
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§±ö»³ÀéÌÀ
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§¿ù±ºÍ¥
°áÁõ¶¨ÎÏ¡§¥Ö¥é¥ó ¥ï¥¤¥¨¥à¡¢¥¯¥á¡¢¥ª¡¼¥ë¥É ¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥¢¡¼¥ë¡¢¥×¥ê¥å¥¤¡¢¥Þ¥Õ
ÅÔÅÄ¥ß¥Ä¥³ ¤È¤À¤ß¤Ä¤³ 1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
