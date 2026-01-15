SixTONES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯µÇ°¡ÖCanCam¡×É½»æ¤ÇÃç¤è¤¯¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥± ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛSixTONES¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØCanCam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡¢¤®¤å¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¤¬Ä¹Ç¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥
±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÂ¨´°Çä¤·¤¿2025Ç¯¤Î6·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿6¿Í¡£º£²ó¤Ï6¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¤Ä¤Ä¡¢Î¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³¤¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ã¥¤ÇÉ÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î·úÊª¤Ï¡Ä¡×¤È±ó¤¯¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é²¿¤ä¤éÏÃ¤·¤³¤ó¤À¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿6¿Í¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡¢¤®¤å¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÉ½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â·×10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÃ½¸¡£Á¥¾å¤Ç¤Î¤ï¤Á¤ã¤Ã¤È´¶¤¬Âº¤¤½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤ä¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´ãº¹¤·¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡È¥Ð¥Á¥¤¥±¡É¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡£¥¯¡¼¥ë¤µ¤â¥¥å¡¼¥È¤µ¤â¡¢ìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6¿Í¤ÇÁ´15¥Ú¥¢¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢¼«»£¤ê¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ò¡ÈRaise our VIBES¡Éyear¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢1·î21Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMILESixTONES-Best Tracks-¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ11ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÁ´50¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤È¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë6¿Í¡£¡ÖÂ¾¤Î»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÁêÅö¥Ï¡¼¥É¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¤í¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¼ù¡Ë¡ÖSixTONESÁ´°÷¡¢ÅÝ¤ì¤ÆÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎQ¡õA¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¡Ö´Á¤Ç¤¢¤ê¾¯Ç¯¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤¬½Å¤¤¤È¤³¤í¡£½Å¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¥Ú¥¢¤òÌÖÍå¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿6¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õµ¤´¶¤Î°ã¤¤¤äÉ½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¹ë²ÚÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
