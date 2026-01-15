【山粼武司 これが俺の生きる道】#65

【これが俺の生きる道】だから山田久志監督とは決別した 「殴って辞めたろうかな」妻に相談すると…

「チームを奈落の底へ落としてしまう選手がいる」

2002年7月26日の阪神戦でサヨナラ負けを喫した翌朝、中日スポーツを開いた俺は、山田久志監督の試合後のコメントを見てカチンときた。

「ハッキリと俺って言えよ」と思った。名指しはしていないが、その選手が俺だというのはすぐに分かった。その日の試合前練習で山田監督に「俺だってハッキリ名指しで言ってくださいよ」と問いただすと、山田監督はこう言った。

「おまえとは限らんぞ」

もうこの人の下では働けない。そう確信した。

そこからは二軍漬けの日々。ファームの監督だった大橋穣さんには「好きなようにさせてもらいます」と宣言して、1打席目だけ立って「じゃあ」と言って早々とナゴヤ球場を後にした。今思えば態度は最悪だった。

その足で建築中だった新居の工事現場へ。大工さんたちと昼食を食べながら、建築の状況を教えてもらい、自宅ができていく様子を眺める日々が続いた。ファームで飼い殺し状態だったため、新聞では「不良債権」と書かれたこともあった。

結局、このシーズンは26試合出場で打率.192、2本塁打、5打点と散々な成績に終わった。01年オフにはFA権を行使して「3年4億5000万円プラス出来高払い」の契約を結んだばかり。どんなに成績が悪くても試合に出なくても、あと2年は給料を満額もらえる。でも、飼い殺し状態で残りの2年間を過ごすのは耐えられない。何より、自分を必要としてくれる場所で仕事がしたかった。

そこで、編成担当だった井手峻さんに相談した。井手さんとの付き合いは長い。俺が2、3年目の頃に米国へ野球留学した際、二軍の総務として同行してくれた。以来、一緒に食事へ行ったこともあるし、自宅へお邪魔したこともあった。

俺の性格をよく分かってくれている井手さんだからこそ、行き場のない怒りと思いを打ち明けられたのかもしれない。

「もう今のドラゴンズではプレーできないので、他のチームに出してください。このままだと事件を起こしてしまいそうです」

「そんなこと言うな」

こう一喝されたものの、親身になって話を聞いてくれた。

「必要とされるところでやりたい。トレード先を探してほしいんです」

もともとはFA移籍を考えていたし、他球団でもやれる自信はあった。

「できれば巨人かヤクルトに行きたいです」と訴えたが、「同一リーグはダメに決まっているだろ」と却下された。

巨人は子供の頃からのファンで憧れの存在。ヤクルトは本拠地である神宮球場でよく本塁打を打っていて、相性が良かった。

そうは言っても、年俸は高額。監督とモメた選手なんてどこの球団も取りたくないだろう。そんな中、井手さんはいろいろと手を尽くしてくれた。

（山粼武司／元プロ野球選手）

