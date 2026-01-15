¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û²ðÆþ·Ù²ü´¶¤â¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÎ®¤ì¤ÎÊÑ²½¤ÏÆñ¤·¤¤¤«
¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û²ðÆþ·Ù²ü´¶¤â¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÎ®¤ì¤ÎÊÑ²½¤ÏÆñ¤·¤¤¤«
¡¡¡¡¡¡
¡¡ºòÆü¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ä»°Â¼ºâÌ³´±¤«¤é¸·¤·¤¤±ß°Â¤±¤óÀ©¤Î»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²ðÆþ·Ù²ü´¶¤«¤é¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç2024Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë159±ß45Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤«¤é158±ß10Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÀáÌÜ¤È¸«¤é¤ì¤ë160±ß¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤ÊÄ´À°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥É¥ë¹â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬ºòÆü¡¢º£·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ª¤è¤Ó°Ý¿·¤Î²ñ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë¡£À¤ÏÀÄ´ººÆ°¸þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¿Ê¤á¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¼õ¤±¤¿±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¤³¤Î¸å¤Ï¥É¥ë¹â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬¸òºø¤¹¤ëÅ¸³«¡£ºòÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò²¼²ó¤ê¡¢158±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¾åÃÍ¥È¥é¥¤¤Ë°ìÉþ´¶¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢159±ßÂæ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È²óÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢²áÇ®´¶¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤ÎºÆ¤Ó¤Î¥É¥ë¹â±ß°Â¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÆü¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤¿159±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é160±ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇä¤ê¤òÊø¤·¤Æ¾åÃÍ¤ò¥È¥é¥¤¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤â²ðÆþ·Ù²ü´¶¤ò¤Ë¤é¤àÅ¸³«¡£±ßÇã¤¤²ðÆþ¤Ï¥É¥ë±ß¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤Ç¤â±ß¹â¤¬¿Ê¤à·Á¤È¤Ê¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï184±ßÂæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤«¤é¡¢Êý¸þÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï213±ßÂæÈ¾¤Ð¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¾¯¤·²¼¤²¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¼¡Âè¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤¬·ÑÂ³¤«¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3500¥É¥ë¼êÁ°¤¬¤ä¤ä½Å¤¤¡£1.34Âæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¼Êý¸þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤ä¤ä¹â¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡ºòÆü¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ä»°Â¼ºâÌ³´±¤«¤é¸·¤·¤¤±ß°Â¤±¤óÀ©¤Î»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²ðÆþ·Ù²ü´¶¤«¤é¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç2024Ç¯7·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë159±ß45Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤«¤é158±ß10Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÀáÌÜ¤È¸«¤é¤ì¤ë160±ß¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤ÊÄ´À°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥É¥ë¹â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬ºòÆü¡¢º£·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ª¤è¤Ó°Ý¿·¤Î²ñ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë¡£À¤ÏÀÄ´ººÆ°¸þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¿Ê¤á¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¼õ¤±¤¿±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¤³¤Î¸å¤Ï¥É¥ë¹â±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬¸òºø¤¹¤ëÅ¸³«¡£ºòÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò²¼²ó¤ê¡¢158±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¾åÃÍ¥È¥é¥¤¤Ë°ìÉþ´¶¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢159±ßÂæ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È²óÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢²áÇ®´¶¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤ÎºÆ¤Ó¤Î¥É¥ë¹â±ß°Â¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÆü¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤¿159±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é160±ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇä¤ê¤òÊø¤·¤Æ¾åÃÍ¤ò¥È¥é¥¤¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤â²ðÆþ·Ù²ü´¶¤ò¤Ë¤é¤àÅ¸³«¡£±ßÇã¤¤²ðÆþ¤Ï¥É¥ë±ß¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤Ç¤â±ß¹â¤¬¿Ê¤à·Á¤È¤Ê¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï184±ßÂæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤«¤é¡¢Êý¸þÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï213±ßÂæÈ¾¤Ð¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¾¯¤·²¼¤²¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¤¼¡Âè¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤¬·ÑÂ³¤«¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3500¥É¥ë¼êÁ°¤¬¤ä¤ä½Å¤¤¡£1.34Âæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¼Êý¸þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤ä¤ä¹â¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬