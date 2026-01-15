¡ÚµÈÅÄ°Ë¿¥¤ÎA&V±ü¤ÎºÙÆ»¡Û¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µÄ´À°¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë°ì¹©É×¡¢¥³¥¤¥ë´¬¤¤ÎÈë·í
ÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ï°Â¤¯¤Æ²»¼Á¤¬¤¤¤¤
¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë»È¤¦¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ÏÌµÀþ·¿¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÀþ¼°¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¿öÀª¤ÏÍÆ°×¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢²»¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÀþ¤ÎÍøÅÀ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÏÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄã²Á³Ê¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â²»¼Á¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤À¡£ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¡£Ç½Æ°ÅÅ»Ò²óÏ©¤¬Á´¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²ðºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÌµÀþ¼°¤Ï¶áµ÷Î¥¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÁÁ÷¤È¤Ï¤¤¤¨Ê£»¨¤ÊÅÅ»Ò²óÏ©¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤·¡¢¹âµéÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È½¼ÅÅÃÓ¤Î¼÷Ì¿¤¬Íè¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡ÉÌäÂê¤âÀÚ¼Â¤À¡£ÊÒÊý¤À¤±Ê¶¼º¤È¤¤¤¦Èá·à¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤·¡£
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤ÏÍÀþ¼°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥³ー¥É¤ÏÄ¹¤¹¤®¤ë¤Î¤¬ÈÑ¤ï¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤ÊÂÎ³Ê¤Î¿Í¤«¤é¡ÖÃ»¤¹¤®¤ë¡×¤È¥¯¥ìー¥à¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¾®¶í¤Î»È¤¤¼ê¤Ë¤ÏÄ¹¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê¿Í¤ÏÉÕÂ°¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥³ー¥ÉÍÑ´¬¤ÏÈ(¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー)¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥³¥¤¥ë´¬¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²»¼Á¤ò³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°Æ³°ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤µÄ´À°ÍÑ¤Î´¬¤ÏÈ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¥³ー¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤¿¤È¤¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¥³¥¤¥ë´¬¤¤·¤¿¤È¤¤È¤Î²»¼Á¤Î°ã¤¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤ËÀµ²ò¤ÏÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¢¤¤é¤«¤Ë¥³¥¤¥ë´¬¤¤Ï²»¼Á¾åÍ³²¤À¡£¥Á¥ç¥¤Ä°¤¤Ç¤ÏÄã²»¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Äã²»¤ÎÉ½¾ð¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤ä¶õ´ÖÉ½¸½¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¥º¥ó¥°¥ê¤È¤«¥À¥ó¥´¾õ¤È¤«¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë·¹¸þ¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê²»À¼¿®¹æ¤¬ÄÌ¤ë¥³ー¥É¤ò¥³¥¤¥ë¾õ¤Ë´¬¤¤¤¿¤é²»¼Á¤òÁË³²¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÊý¡¹¤«¤é¤ª¼¸¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥³¥¤¥ë´¬¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¾ð¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ê£»¨¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¤¤¤ª¤¤²òÂê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥½¥Ëー¡ÖMDR-EX155¡×
É®¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖMDR-EX155¡×¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥ì¥¸Á°¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¾®Êª¤ÎÄß¤ë¤·Çä¤ê¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£Å·²¼¤Î¥½¥Ëー¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¡© ¤È»×¤¦¤³¤È¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½¹ð¤Ê¤¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤«À½Â¤µòÅÀ¤äÎ®ÄÌÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤µìÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤È¤«¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤È¤â¤¢¤ì¤«¤Ê¤êÄã²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¼¡Âè¡£
¥½¥Ëー¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ÏÁÐÍÕ¤è¤êË§¤·
¥½¥Ëー¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¾¯Ç¯»þÂå¤Î¶¯Îõ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ØÆþÆ°µ¡¤â¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1965Ç¯º¢¤ËÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿FMÉÕ¤3¥Ð¥ó¥É¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥é¥¸¥ª¡ÖTFM-110 ¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥Æー¥È11¡×¤¬¤Ê¤¼¤«²È¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹â´¶ÅÙ¤ÈÃ»ÇÈ¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°ÀºÅÙ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤¬ÉÕÂ°¤Î¥Þ¥°¥Í¥Á¥Ã¥¯¼°¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¸¥ª¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¥½¥Ëー¤ÎÎò»Ë
¥Þ¥°¥Í¥Á¥Ã¥¯¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢Ôä¾õ¼§ÀÐ¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¾å¤Ë±ßÈ×¾õ¤ÎÅ´ÈÄ¤ò¶áÀÜ¤µ¤»¤Æ¼§ÎÏ¤ÎÊÑ²½¤ÇÅ´ÈÄ¤òÄ¾ÀÜ¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¸Å¤¤Êý¼°¤À¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥áー¥«ー¤Î¥é¥¸¥ª¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å´ÈÄ¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ó¥¥ó¤È°Â¤Ã¤Ý¤¤²»¤¬¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¤Î¥½¥ËーÀ½¤Ï¥Æ¥Õ¥í¥óËì¤ËÅ´ÈÄ¤ò¶´¤ó¤À¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö²»³Ú´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¿å½à¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¼ª¹¦¤ËÆ³¤¯Æ³²»ÉôÊ¬¤¬½À¤é¤«¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¼ª¹¦¤Ë¤Í¤¸¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ª¤¿¤Ö¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ËËÜÂÎ¤òÃÖ¤¡¢Æ³²»ÉôÊ¬¤Ï¼ª¹¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÄ¹»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤âÈéÉæ¤¬¤³¤¹¤ì¤ÆÄË¤¯¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤¦ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤«È´¤±¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥½¥Ëー¤¬ÊäÄ°´ï¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È´Ø·¸¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¾®·¿¤ÇÅÅÃÓ¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼°ÊäÄ°´ï¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÊ¬Ìî¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â1965Ç¯Åö»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÁõÃå´¶¤ËÍ¥¤ì¡¢²»¼Á¤â¾åÅù¤Ê¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤¬¥½¥Ëー¤Î¥é¥¸¥ª¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤¤À¡£Åö»þ¤Î¥½¥ËーÀ½ÉÊ¤ÏÃÍÉÕ¤±¤¬Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤è¤ê¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»Ò¶¡¤Ê¤¬¤éÇ¼ÆÀ¤·¤¿¼¡Âè¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ïº£¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅö»þ¤Î°Õ¾¢¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥»¥éー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£ºÇ¶á¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±¤¸³°´Ñ¤Î¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¿È¤Þ¤ÇÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤¿¤À60Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°Õ¾¢¤òÂ¤·Á¤·¤¿³«È¯¿Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤Ï´¶Éþ¤¹¤ë¡£
¥½¥Ëー¤Î¥Þ¥°¥Í¥Á¥Ã¥¯¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖME-83¡×
²»¼Á¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¥³¥¤¥ë´¬¤¡ª
¤Ç¤Ï¡¢²»¼Á¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¤Ç¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥³ー¥É¤ò¤¤Á¤ó¤È¥³¥¤¥ë´¬¤¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÌµÍ¶Æ³´¬¤¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
È¿Å¾´¬¤¤Ë¤è¤ëÌµÍ¶Æ³´¬¤¤ÎÎã¡£±¦Â¦¤ÏÈ¿»þ·×²ó¤ê¡¢Ãæ±û¤ÎÆÍµ¯ÉôÊ¬¤ò¶¤Ë¤·¤Æ»þ·×²ó¤ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¬¤²ó¿ô¤ÏÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤
¤³¤ì¤Ï¼Ì¿¿¤ÎÄÌ¤ê¡¢´¬¤ÏÈ¤ÎÅÓÃæ¤Ç´¬¤¤Ä¤±¤ëÊý¸þ¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ëÊý¼°¤À¡£´¬¤ÏÈ¤ÎÃæ±û¤ËÀÚ¤ê·ç¤¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢È¿Å¾´¬¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤À¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥¤¥ë¤¬À¸¤¸¤ë¼§Â«¤ÎÊý¸þ¤òÆ±¼´¾å¤ÇµÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼§µ¤Åª¤ÊÀ¼Á¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥³¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£¤³¤ì¤òÌµÍ¶Æ³´¬¤¤È¤¤¤¤¡¢¼Â¤Ï´¬ÀþÄñ¹³¤Î°ì¼ï¤Ë¤³¤ì¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¡ÖÌµÍ¶Æ³´¬¤Äñ¹³¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤â¤Î¥º¥Ð¥ê¤Î´¬¤ÀþÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤»¤º¡£¤¿¤¹¤³Ý¤±¼°¤ÎÌµÍ¶Æ³Äñ¹³¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Þ²ò¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò»²¾È¤µ¤ì¤¿¤¤¡£
ÀÖ±©ÅÅ¶ñÀ½ºî½ê¤ÎÌµÍ¶Æ³Äñ¹³
È¿Å¾¤¿¤¹¤¤¬¤±¼°¤ÎÌµÍ¶Æ³´¬¤¤ÎÎã¡£´Ö³Ö¤òÀß¤±¤Æ´¬¤¡¢½ªÃ¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¡¢ºÇ½é¤Î´¬¤Àþ¤È¸òºµ¤µ¤»¤ë¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¸ú²Ì¤ÏÃ±½ãÈ¿Å¾´¬¤¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿
¥³¥â¥ó¥âー¥É¤Ç¸ú¤¯¤«¤É¤¦¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌµÍ¶Æ³´¬¤¤Î°ÒÎÏ¤Ï»î¤»¤Ð¤¹¤°È½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤òÁÛÄê¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤ï¤±¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â²»À¼¿®¹æ¤òÍÀþ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ËÄÌ¾ï¤ÏºÇÄã2Àþ¤Î¥³ー¥É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£²»À¼ÅÅÎ®¤Ë±ýÏ©¤ÈÉüÏ©¤¬¤¢¤ë¤«¤éÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤Î2Àþ¤òÊ¿¹ÔÀþ¤È¤·¡¢¤¢¤¿¤«¤â°ìËÜ¤Î¥³ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥¤¥ë´¬¤¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©
¥³¥¤¥ë¤Ï¸òÎ®¿®¹æ¡¢²»À¼¿®¹æ¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿®¹æ¤ÎÎ®¤ì¤ä¤¹¤µ¤òÁË³²¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é²»¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸¶ÍýÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²»À¼ÅÅÎ®¤Ï¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¤ÇÅÁ¤ï¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¼°¤Ë±ýÏ©¤ÈÉüÏ©¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î2ËÜ¤Î¥³ー¥É¤ò1ËÜ¤Î¥³ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥¤¥ë´¬¤¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¥â¥ó¥âー¥É¤ÎÅÅÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ß¥³¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê±ýÏ©¤âÉüÏ©¤âÆ±»þ¤Ë°ìËÜ¤ÎÀþ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤ë¥³¥â¥ó¥âー¥ÉÅÅÎ®¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥Î¥¤¥º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¼°¤ÎÅÅÎ®¤Ë¤Î¤ß¥³¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¤Î²»À¼ÅÅÎ®¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ä¤ä¤³¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬ÉÕ¤±²Ã¤ï¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸¶ÍýÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç³°Íè¤Î¥³¥â¥ó¥âー¥É¥Î¥¤¥º¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢¥³¥â¥ó¥âー¥É¥Á¥çー¥¯¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°ÅÅ¸»¤Î²óÏ©´ðÈÄ¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡¢±ß´Ä¾õ¤Î¥³¥¢¤Ë´¬¤Àþ¤òÂÐ¸þÇÛÃÖ¤·¤¿ÉôÉÊ¤¬¤½¤ì¤À¡£
¥³¥â¥ó¥âー¥É¥Î¥¤¥º¤È¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¥Î¥¤¥º(Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¤ÎPDF»ñÎÁ)
TDK¤ÎAC¥é¥¤¥ó¥Î¥¤¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡£3¶Ë¥¤¥ó¥ì¥Ã¥ÈÃ¼»Ò»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÂ°¥±ー¥¹¤È±¦Ã¼Ãæ±û¤Î¥¢ー¥¹Ã¼»Ò¤ÏÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
LR¶¦ÄÌ¤Î¥³¥â¥ó¥âー¥É¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ª
¤È¤³¤í¤¬¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¥³ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¤¥ë´¬¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¼Á¤¬Âç¤¤¯ÁË³²¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ª»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤ÇL¤ÈR¤Î2·ÏÅý¤Î²»À¼¥é¥¤¥ó¤¬Â«¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤Ä¤Þ¤êLR¹ç¤ï¤»¤Æ4Àþ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂ«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤³¤ì¤À¤È4Àþ¶¦ÄÌ¤ËÎ®¤ì¤ë¥³¥â¥ó¥âー¥É¥Î¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢L¤ÈR¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¶¦ÄÌ¤Î²»À¼¿®¹æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃæ±ûÄê°Ì¤ÎÀ®Ê¬¤Ê¤ÉÁË³²¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´ÖÀÜ²»À®Ê¬¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¶õ´ÖÉ½¸½¤äÁ¡ºÙ¤Ê¼Á´¶¤¬¸åÂà¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤Å¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÌµÍ¶Æ³´¬¤¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²»À¼¿®¹æ¤ÎÎ®¤ìÊý¤È¥³¥â¥ó¥âー¥É¥Î¥¤¥º¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡Âè¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¡¢HDMI¤Î±ÇÁüÉ½¼¨ÁõÃÖ¤Ø¤ÎÀÜÂ³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²»³ÚÇÛ¿®¤äÆ°²èÇÛ¿®¤ËÉ¬Í×¤ÊLAN¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê½Ð¤¹¤È¤·¤Ð¤·Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡²ó¤òÂÔ¤¿¤ì¤è¡ª