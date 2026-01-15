16Æü¸ø³«¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¡¢Ã¦½Ð¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆÃÊÌ±ÇÁü¡¢Áê´Ø¿Þ¸ø³«
¤Þ¤â¤Ê¤¯¸ø³«¡ª¡Ø¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Ù¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è
¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤¬¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦±Ç²è¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¤¬1·î16Æü¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³ÆÃ¼ìÉôÂâ8Ì¾¤ÎÁê´Ø¿Þ¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Å¨Ê¼¤Ë´°Á´Êñ°Ï¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î8¿Í¤¬¡ÈÁ´°÷À¸Â¸¤Ç¤ÎÃ¦½Ð¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤â»×¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤â¡¢¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¹îÌÀ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁê´Ø¿Þ
¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢À¸»à¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë8Ì¾¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¤Î´Ø·¸À¤òÂª¤¨¤¿Áê´Ø¿Þ¤âÈ¯É½¡£ÀïÆ®¤ÎºÇÃæ¤Ë»Ø´ø¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ø´ø´±¥¨¥ê¥Ã¥¯(¥¦¥£¥ë¡¦¥Ýー¥¿ー±é)¡¢ÉôÂâ¤ò»Ù¤¨¤ë»Ø´øÌò²¼»Î´±¥µ¥à(¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó±é)¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤Þ¤¿¡¢Dolby Cinema¡¢Dolby Atmos¡¢¶Ë¾åÇú²»¾å±Ç¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¡£¾ÜºÙ¤ÏºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ·à¾ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
2006Ç¯¡¢¥¤¥é¥¯¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥á¥ó¥Éー¥µ»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¾·ÂÔ8Ì¾¤Ï¡¢´í¸±ÃÏÂÓ¥é¥Þ¥Ç¥£¤Ç¡¢¥¢¥ë¥«¥¤¥À´´Éô¤Î´Æ»ë¤ÈÁÀ·â¤ÎÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬»öÂÖ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿Å¨Ê¼¤«¤éÀèÀ©¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÆÍÇ¡Á´ÌÌ¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£È¿ÍðÀªÎÏ¤Ë´°Á´Êñ°Ï¤µ¤ì¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¡£µß½õ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¸½¾ì¤ÏÃÏ¹ö¤È²½¤¹¡£
º®Íð¤ÎÃæ¡¢ËÜÉô¤È¤ÎÄÌ¿®¤òÊÄ¤¶¤·¤¿ÄÌ¿®Ê¼¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÏÉôÂâ¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò´°Á´¤ËÊü´þ¤·¡¢³§¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁÀ·â¼ê¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ÏÇú·â¤Ë¤è¤ê°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¼Ô¡¢ÄÃÄËºÞ¤Î¥â¥ë¥Ò¥Í¤òÂÇ¤Á´Ö°ã¤¨¤ë¼Ô¡¢»ý¤Á¾ì¤ò¼é¤é¤º¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¼Ô¡£Èà¤é¤ÏÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÀïÆ®¤«¤é¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä
¶Ë¸Â¤Î95Ê¬¡¢±Ç²è»Ë¾åºÇ¤â¥ê¥¢¥ë¤ÊÀï¾ì¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡£