¡ÖÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡×°½ÉôÏ¡¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¡¢£²¡¦£±²Æì¤ÇÂç¿¹ËÌÅÍ¡õæ±Íò¤È½éËÉ±ÒÀï
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë£²¡¦£±²Æì¸©Î©ÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥é¥ß¥Æ¥£¡×°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¤¬¡ÖËÌÅÍ·³¡×Âç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¤È½éËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡×¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿°½Éô¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¤Ï£±¡¦£²¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡Ö£È£Á£Ö£Ï£Ã¡×¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥£¤òÇË¤ê²¦ºÂ¤ò½éÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£²¡¦£±ÆáÇÆÂç²ñÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼ÔÁÈ¡¦°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦Âç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¾®Æ£¾ÂÀ¡¡£ö£ó¡¡µÈ²¬À¤µ¯
¡¡¢§£³£÷£á£ù¥Þ¥Ã¥Á
£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¡£ö£ó¡¡¥µ¥¤¥é¥¹¡¡£ö£ó¡¡°¦ß·£Î£ï¡¥£±
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
Ä¬粼¹ë¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¡£ö£ó¡¡ËÜÅÄÎµµ±¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
µÜ¸¶·òÅÍ¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡¡£ö£ó¡¡ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢°æ¾åÎ¿
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
ÀÄÌøÎ¼À¸¡¡£ö£ó¡¡¥·¡¼¥µ¡¼¥Þ¥¹¥¯
