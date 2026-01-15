¡¡À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦º¬¼¼²­¤Çº£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.8¤«¤é8.5ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤ë³ÎÎ¨¤òºÆ·×»»¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î80¡óÄøÅÙ¤«¤é90¡óÄøÅÙ¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¸«

¡¡ÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î1·î1Æü¤ò´ð½à¤ËÁ´¹ñ¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò»»½Ð¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦º¬¼¼²­¤Çº£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.8¤«¤é8.5ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö80¡óÄøÅÙ¡×¤«¤é¡Ö90¡óÄøÅÙ¡×¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ê¿ÅÄÄ¾°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Öº¬¼¼²­¤ÎÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇÂç¤­¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤ë¤ÈÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë