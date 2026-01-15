¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¤ç¤¦ÍèÆü Æü°Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬¤¤ç¤¦ÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê
¡¡¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÈÓ»³ÍºÌð¥ê¥Ý¡ÖÍèÆü¤¹¤ë¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¤¤ç¤¦1·î15Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤È¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¡¢Æ±¤¸G7¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁê¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Ê¤É¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µîÇ¯11·î¤Ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¼°¤Ê²ñÃÌ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ò´Þ¤á¤¿3¥«¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤ë¼¡À¤Âå·¿ÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤ä¼«±ÒÂâ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢·³¤Î¶¦Æ±·±Îý¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äÃæÅì¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿Åì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤ÎÇ§¼±¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë