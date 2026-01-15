¹â»ÔÁíÍý ½°±¡Áá´ü²ò»¶¤Ø Í¿ÅÞ´´Éô¤Ë°Õ¸þÅÁÃ£
¡¡¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢½°µÄ±¡¤òÁá´ü¤Ë²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁá´ü²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Í¿ÅÞ´´Éô¤é
¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·À¯¸¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÈÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤é¤¬Æ±ÀÊ¤·¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö15Ê¬¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ä¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿³È½¤òÌä¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òºÇÄã¸Â¡¢³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï19Æü¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤ß¤º¤«¤éµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Íè½µ23Æü¤Ë½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢27Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢Íè·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë