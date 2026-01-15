Ê¿À®¥¬¥á¥éºÇ½ª¾Ï¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù2·î20Æü¤è¤ê¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤Ç¾å±Ç
¡¡1965Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ë11·î27Æü¡¢²ø½Ã±Ç²è¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù¡ÊÂç±Ç¡Ë¤Î¸ø³«¤«¤é60Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬Å¸³«Ãæ¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿À®¥¬¥á¥é3Éôºî¤ÎºÇ½ª¾Ï¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤¬¡¢2·î20Æü¤è¤ê¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶â»Ò½¤²ð´ÆÆÄ¡¢Èõ¸ý¿¿»ÌÆÃµ»´ÆÆÄ¡¢°ËÆ£ÏÂÅµµÓËÜ¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿À®¥¬¥á¥é3Éôºî¡×¤ÎÙÜÈø¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Ó¡Ë¤ò¾þ¤ë°ìºî¡£1990Ç¯Âå¤ÎÆÃ»£±Ç²è¤ÎÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢¸½ºß¤â¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤ÎÌÚ½ê´²¡Ê¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ë¤ÈÂ¼ÀîÁï¡Ê¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¡Ë¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢HDR¡ÊHigh Dynamic Range Imaging¡Ë¥°¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£35mm¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾ðÊó¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î³¬Ä´¤ä¡¢¥¬¥á¥é¤Î²Ðµå¤¬Êü¤Ä¹âµ±ÅÙÉ½¸½¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¾å±Ç¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤è¤ê¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢º£½µ16Æü¤«¤é¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¡¢Ê¿À®3Éôºî¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÁÉ¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é60Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿À®ÆÃ»£¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¥¬¥á¥é¡£¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î±ÇÁü¡¦²»¶Á´Ä¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¥á¥é55¼þÇ¯¤Î¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ½é¾å±Ç»þ¡Ê2021Ç¯4·î¡Ë¤Ë·à¾ì¤Û¤«¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¬¥á¥é55¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÊ¿À®¥¬¥á¥é»°Éôºî¡Ù¡×¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤ËºÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¶â»Ò´ÆÆÄ¡¢Èõ¸ý´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Î°ËÆ£»á¡¢ÅÚÀîÊÙ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤é¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤Î²Ã¤¨¤é¤ì¤¿»£±ÆÂæËÜ¡¢¸ø³«Åö»þ¤Î»ñÎÁ¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¿À®¥¬¥á¥é3Éôºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï2021Ç¯¤Î½éÈÇ»þ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¡Ë¡£
