3·î20Æü¤ËÉü³è¤¹¤ëBTS¤¬¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤Ç¼ý±×¤¬¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1587²¯±ß¡Ë¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÑBBC¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¶Âç·¿¥ï¡¼¥Ä¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖBTS WORLD TOUR¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢¿·¤·¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£22Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¡ÖBTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE¡×°Ê¸å¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
±ÑBBC¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡ÖBTS¤È¡Ê·ÀÌó´ë¶È¡ËHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¼ý±×¤ò´Þ¤á¡¢º£²ó¤Î´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢4·î9Æü¡¢Æ±11¡Á12Æü¤Î¥½¥¦¥ë¹Ù³°¡¦¹âÍÛ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ÊÆ±17¡Á18Æü¡Ë¤Ê¤É¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç·×34ÅÔ»Ô79²ó¤Î¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤âÆüËÜ¤ÈÃæÅì¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤À¡£