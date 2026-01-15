¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Î²½¾Ñ±Õ¡¦Æý±Õ¥»¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ªÀö´éÎÁÇã¤¦¤Ê¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤¬¤ªÆÀ¡Ô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
2026Ç¯1·î14Æü¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÅß¤ÎÀö´é¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à3000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢3ÆüÊ¬¤Î²½¾Ñ±Õ¡¦Æý±Õ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
40Âå¤«¤é¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç»Ì©¤Ê¤â¤Ã¤Á¤êË¢¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯Àö¤¨¤ë¡ÖÀö´é¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ä¡¢ÌÓ·ê¡¦¤¯¤¹¤ß¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÈ©¤¢¤ì¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¥¢Àö´é¥Ñ¥¦¥À¡¼ CICA&VC¡×¤Ê¤É¡¢Á´8¾¦ÉÊ¡£
º£¤Ê¤é¡¢1²ó¤Î¹ç·×¶â³Û¡ÊÂÐ¾Ý¤ÎÀö´éÎÁ¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬3000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥¤¥í¡¡¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤Î²½¾Ñ±Õ¡¦Æý±Õ¤¬3ÆüÊ¬¡Ê³Æ6Êñ¡Ë¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤Ï¡¢40Âå°Ê¹ß¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤ê¤½¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¡£
Í¸úÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤È¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¤òÇÛ¹ç¡£¥·¥ï²þÁ±¡¢ÈþÇò¡¢È©¹Ó¤ì¤Ê¤É¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ê¤È¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡¢Â¿µ¡Ç½¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë»î¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¡¢1¿Í1¥»¥Ã¥È¡¢1²ó¸Â¤ê¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë