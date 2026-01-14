²ð¸îµÙ²Ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¡©¼èÆÀ¾ò·ï¤ä¿½ÀÁÊýË¡¤Ê¤É¤âÊ»¤»¤Æ²òÀâ
²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤Æ²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢À©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤ä¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤É¤³¤«¤é½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤È¤Ï
²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¾ò·ï
²ð¸îµÙ²Ë¤Î¿½ÀÁÊýË¡
²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤À©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡§
¾®ÅÄÂ¼ Íª´õ¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡Ë
¡¦·ÐÎò¡§Çî»Î(ÊÝ·òÊ¡»ã³Ø)
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ä½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç¤Î¼ÂÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤È¤Ï
²ð¸îµÙ²Ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤«¡©²ð¸îµÙ²Ë¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤äÀ¤ÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬°ìÄê´ü´Ö»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¾å¤Ï°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Î²ÈÂ²¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤ê¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤ÏÆÍÈ¯Åª¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤àÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤±¤ë¤è¤¦»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤È²ð¸îµÙ¶È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤²ð¸îµÙ²Ë¤È²ð¸îµÙ¶È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ä¼èÆÀ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸îµÙ²Ë¤Ï¡¢ÄÌ±¡¤ä¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢Ã»´ü´Ö¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µÙ²Ë¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó¤ä¥±¥¢¥×¥é¥óºîÀ®¤ÎÁêÃÌ¡¢É¬Í×½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¡¢1ÆüÃ±°Ì¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î²ð¸îµÙ¶È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢°ìÄê´ü´Ö»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç²ð¸î¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤ÎºßÂð²ð¸î¤ä¡¢»ÜÀßÆþ½ê¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¾ò·ï
²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦Í×²ð¸î¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢Éé½ý¤ä¼ÀÉÂ¡¢¿ÈÂÎ¤Þ¤¿¤ÏÀº¿À¾å¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤ê¡¢2½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¡ÊÀµ¼Ò°÷¡¦·ÀÌó¼Ò°÷¡¦¥Ñー¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¸Û¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯·ÀÌó¤ä½¢¶Èµ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀÊýË¡¤ä¿½ÀÁ¥ëー¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ëµÙ²ËÆü¿ô¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²ð¸îµÙ²Ë¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÆü¿ô¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÈÂ²1¿Í¤Ë¤Ä¤Ç¯´Ö5Æü¤Þ¤Ç¤¬¾å¸Â¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢10Æü¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢1ÆüÃ±°Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¤Î¼èÆÀ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾Æü¤ä»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¤Î¼èÆÀ¤ò½ü³°¤¹¤ëÏ«»È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1ÆüÃ±°Ì¤Ç¤Î¤ß¼èÆÀ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤ÏÆÍÈ¯Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢ÄÌ±¡¤Ø¤ÎÆ±¹Ô¤ä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó¡¢ÆþÂà±¡»þ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤àÍÑ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢È¾ÆüÃ±°Ì¤ä»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç½ÀÆð¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë²ð¸îµÙ²ËÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³Àè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½¢¶Èµ¬Â§¾å¡¢È¾Æü¼èÆÀ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÈÂ²¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©²ð¸îµÙ²Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÈÂ²¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡Ê»ö¼Âº§¤ò´Þ¤à¡Ë¤äÉãÊì¡¢»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤Î¿ÆÂ²¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¡¢·»Äï»ÐËå¡¢Â¹¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉãÊì¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»°¿ÆÅù°ÊÆâ¤Î¿ÆÂ²¤Î¤¦¤Á¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ç¤â¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ð¸îµÙ²Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤Ï»ö¼Âº§´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âË¡Î§¾å¤Ï²ð¸îµÙ²Ë¤ÎÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±µï¤äÉÞÍÜ´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬·ÑÂ³Åª¤Ê²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¹½À®¤äÆ±µï¾õ¶·¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢½ÀÆð¤ËÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Ë¡À°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ÎÈÏ°Ï¤Ëµ¬Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©²ð¸îµÙ²Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ð¸î¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤ä¸«¼é¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿©»ö¤äÆþÍá¡¢ÇÓÝõ¤Î²ð½õ¡¢ÄÌ±¡¤äÆþÂà±¡¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó¡¦¼êÂ³¤¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ò2½µ´Ö°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä°ì»þÅª¤Ê²È»ö»Ù±ç¤Ê¤É¤Ï¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤É¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬²ð¸î¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤òºÙ¤«¤¯Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿½ÀÁ»þ¤Ë¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°å»Õ¤Î°Õ¸«½ñ¤ä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤òÅºÉÕ¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀÊýË¡
²ð¸îµÙ²Ë¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤²ð¸îµÙ²Ë¤Ï¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Î²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿½ÀÁ»þ¤Ë¤Ï²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ñÎà¡Ê²ð¸îÇ§ÄêÄÌÃÎ½ñ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤Î¼êÂ³¤¥ëー¥ë¤ä½ñ¼°¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤ä¼ÒÆâ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸ýÆ¬¤Ç¤ÎÏ¢Íí¤À¤±¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ñÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ê¤ÉµÏ¿¤Ë»Ä¤ë·Á¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ð¸îµÙ²ËÃæ¤ÎµëÎÁ¤äÄÂ¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©²ð¸îµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤ÍÌµ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯´ð½àË¡¾å¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îµÙ²ËÃæ¤ÎÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤¤ÏµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Ç¤ÏÌµµë¤È¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÍµë°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ËÍµë¤Î·Á¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²ð¸îµÙ²ËÃæ¤Ï¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¸øÅªÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ëµëÉÕ¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ð¸îµÙ¶È¡Ê93Æü¤Þ¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î²ð¸îÂÐ±þ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Î¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÊä½õ¤Ï¸¶Â§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÙ²Ë¤ò¼è¤ëÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÄÂ¶âµ¬Äê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ä²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ·×²èÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤ÇµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¡©²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´¤¬µÞ¤Ë°²½¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î¼êÂ³¤¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢Áá¤á¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤Ë»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²ð¸î¼Ô¼«¿È¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ð¸î¤Î¼Á¤ä¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ð¸îÊý¿Ë¤ò²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ä¡¢²ð¸î»ÜÀß¡¦¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢°ì»þÅª¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÁá¤á¤ËµÙ¤àÈ½ÃÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐºßÂð¶ÐÌ³¤ä»þº¹½Ð¶Ð¤Ê¤É¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢µÙ²Ë¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
²ð¸îµÙ²Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÄÌ±¡¤ä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢Ã»´ü´Ö¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ
²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó
²ð¸îµÙ²Ë¤ÏÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Î²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤ÎÏ¢Íí¤À¤±¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤Ë±è¤Ã¤Æ½ñÌÌ¤ä¥áー¥ë¤Ç¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤
²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤ÏÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÀ©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Îµ»ö¤¬¡¢²ð¸îµÙ²Ë¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
