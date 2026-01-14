¡Ö´ÎÂ¡¤¬¤ó¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¡Ö¾É¾õ¡×¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ä¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤³¤ê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¤·¤³¤ê¤Ï¤É¤Î°ÌÃÖ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
»³ËÜ ¹¯Çî¡ÊMY¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Ë
ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È °å³ØÇî»Î
ÆüËÜ¸ÆµÛ´ï³Ø²ñÇ§Äê¸ÆµÛ´ïÀìÌç°å ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤È¤Ï¡©
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤È¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£´Î¤¬¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î°ìÉô¤ÏÃÀ´É¤¬¤¬¤ó²½¤·¤¿´ÎÆâÃÀ´É¤¬¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬´ÎºÙË¦¤¬¤¬¤ó²½¤·¤¿´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Î¤¬¤ó¤Ï¡¢½é´ü¾É¾õ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ï´ÎÂ¡¤ÎËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤ä´Î¹ÅÊÑ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢°Ê²¼¤ÎÉÂµ¤¤¬´ÎÂ¡¤¬¤óÈ¯À¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
B·¿¡¦C·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î»ýÂ³´¶À÷
¼«¸ÊÌÈ±ÖÀ´Î±ê
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î¾ã³²
Èó¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ»éËÃ´Î±ê
¾åµ°Ê³°¤Ë¤âµÊ±ì¤ä²ÃÎð¤â´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÎÂ¡°Ê³°¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤¬¤ó¤¬¡¢´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ëÅ¾°ÜÀ´Î¤¬¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ï50Âå¤«¤éÁý¤¨»Ï¤á¡¢½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¾É¾õ
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ï½é´ü¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÉô°Ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤Ê¤É´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¼À´µ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¿È·ñÂÕ´¶¤¬Â³¤¯
¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Û¤É¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÁ´¿È·ñÂÕ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ñÂÕ´¶¤¬À¸¤¸¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬°±Õ¼Á¤Ç¤¹¡£¤¬¤óºÙË¦¤Ï¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤òÊ¬Èç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊª¼Á¤ä¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤ÇÂå¼Õ¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤Î·ë²Ìµ¯¤³¤ë¹çÊ»¾É¤¬°¼Á±Õ¤Ç¤¹¡£
°±Õ¼Á¤Î¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¿È¤Ë·ñÂÕ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ÍßÄã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¤¬¤Ò¤É¤¯´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÏ·ì¤¬¸½¤ì¤ë
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¤ÇÇËÎö¤·¡¢½Ð·ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÏ·ì¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë´ÎÂ¡¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÏ·ì¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦Æ¬ÄË¡¦Î©¤Á¤¯¤é¤ß¡¦Â©ÀÚ¤ì¡¦Æ°Ø©¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÅÙ¤ÎÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÇ¤µ¤¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
µÞ¤ÊÊ¢ÄË¤¬µ¯¤³¤ë
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢µÞ¤ÊÊ¢ÄË¤¬µ¯¤³¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¤Ç´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬ÇËÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÍÇ¡·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼þÊÕÁÈ¿¥¤ä¿À·Ð¤¬´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê°µÇ÷¤µ¤ì¤ëÄË¤ß¤ä¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¼þ°Ï¤Ë±ê¾É¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Ç®¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÎÂ¡¤Ë¤Ï¼«¸Ê½¤Éüµ¡Ç½¤ä¼«¸ÊºÆÀ¸µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«³Ð¤¹¤ëÁ°¤ËÄË¤ß¤ä±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«¸Ê½¤Éüµ¡Ç½¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÄË¤ß¤ä±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ÏËýÀ´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤Ê¤ÉËýÀÅª¤Ê´Î¼À´µ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ä´ÎÀ¸¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤Î³°¤«¤é´ÎÂ¡¤Ë¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤Ç´ÎÂ¡¤Î¹Å¤µ¤ò¿Þ¤ë¥Õ¥£¥Ö¥í¥¹¥¥ã¥ó¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¸¡ººÊýË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ ¹¯Çî¡Ê°å»Õ¡Ë
Ä¶²»ÇÈ¡Ê¥¨¥³ー¡Ë¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤äCT¡¦MRI¤Ê¤É¤Î²èÁü¸¡ºº¡¢·ì±Õ¸¡ºº¡Ê¼ðáç¥Þー¥«ー¡Ë¤Ç¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ç´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸²½³Ø¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´Î¼ðáçÀ¸¸¡¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ÎÂ¡¤ËºÙ¤¤¿Ë¤ò»É¤·¤ÆÁÈ¿¥¤òºÎ¼è¤·¡¢¸²Èù¶À¤Ç¸¡ºº¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¤à¤È¤·¤³¤ê¤ÏÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ ¹¯Çî¡Ê°å»Õ¡Ë
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤³¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢´ÎÂ¡¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤³¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤³¤ê¤äÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê·ò¿Ç¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç°Û¾ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Á´¿È¤Î·ñÂÕ´¶¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÉÏ·ì¤Î¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢ÉÔÄ´¤ä¤ªÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆÃÍ¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤Ê¤É¤Î´Î¾ã³²¤Ë¤è¤ê¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤¾¤ª¤Á¤Î¤·¤³¤ê¤äµÞ¤ÊÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
