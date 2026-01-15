¡Ö¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â°ã¤¤¤¬ºî¤ì¤ë¡×ÅÅ·âÉüµ¢¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¤Ë»°ãø·°¤â´üÂÔ¡£Í¥¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¥Ñ¥¹ÀºÅÙ¡ÖËÍ¼«¿È¤âÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡Ö¥«¥©¥ë¡¼¡¼!!!¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿°ìËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤éÅÅ·âÉüµ¢¤·¤¿¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»äÉþ»Ñ¤Î¥°¥í¥¹¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤ë»°ãø·°¤¬¤¤¤¿¡£É½µ¤Ï¡ÖKaoru¡×¤À¤¬¡¢¥°¥í¥¹¤ÎÈ¯²»¤Ï¡Ö¥«¥ë¡¼¡×¤Ë¶á¤¤¡£Æó¿Í¤Ï°®¼ê¤·¡¢¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¾¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯¡¢GK¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤â²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¡££±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥°¥í¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£´¿Í¤Ï¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥°¥í¥¹¤Ï2017Ç¯¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¥É¥¤¥Ä¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥¯¥é¥ÖÈÖµ¼Ô¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Í¥¤¥é¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²ÃÆþÅö»þ¤Î¥°¥í¥¹¤ÏÁÏÂ¤ÀË¤«¤Ê¥È¥Ã¥×²¼¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¡£ËÜ¿¦¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤äÎ¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥í¥¹¤ò¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤¦¸Æ¤ó¤À¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥«¥¤¥¶¡¼¡Ê¹ÄÄë¡Ë¡×¤È¡£
¡¡°ìÊý¤Î»°ãø¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯²Æ¤Î¤³¤È¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥æ¥Ë¥ª¥óSG¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÆîÉô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¤È¥°¥í¥¹¤Ï£²¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶¦¤ËÀï¤¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÒ¾¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ç¡¦¥¼¥ë¥Ó´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç²ÚÎï¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£¥°¥í¥¹¤ÎºßÀÒ»þ¡¢»°ãø¤Ï¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¤ò¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤³¤Ç¤â¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½á³êÌý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î´Ö¡Ê¤¢¤¤¤À¡Ë¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ì£Êý¤ÎÁª¼ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¹×¸¥ÅÙ¤Ï·×¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥°¥í¥¹¤Î·ÐÎò¤À¡£
¡¡21ºÐ¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥¤¥ó¥´¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢£³¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥É¥¤¥Ä£²Éô¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌö¡£26ºÐ¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎAÂåÉ½Îò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞAÂåÉ½¤ÈÌµ±ï¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½ª¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¼¡Âè¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢2023Ç¯£¹·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¶¯²½»î¹ç¤ÎÆüËÜÀï¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¤Ê¤ó¤È32ºÐ¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥í¥¹¤ÏÃÙºé¤¤Î¶ìÏ«¿Í¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¨¡¨¡¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î24Ç¯²Æ¡¢¥°¥í¥¹¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥°¥í¥¹¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡£ÃæÈ×¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤Ë¤Ï°ÜÀÒÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏMF¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡£±·î£²Æü¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íâ£³Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥°¥í¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï12·î31Æü¤Ç¡¢¤½¤Î£²Æü¸å¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¸å¡¢¥°¥í¥¹¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥°¥í¥¹¤È´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¹õ»³¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤Ç¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¤ò°Ï¤à¡£µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥°¥í¥¹¤â¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¥°¥í¥¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤À¡£º£Æü¤Ï¡¢°ìÆüÃæ¤º¤Ã¤È¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ä«¤âÁá¤¯µ¯¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î48»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤À¤¿¤À´ò¤·¤¤¡×
