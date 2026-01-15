¡Úº§³è¡ÛÈþ½÷¤¬¼«¿®Ëþ¡¹¤Çº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã!?Ç¯¼ý¤Î¹â¤¤ÃËÀ¤òµá¤á¤¿·ë²Ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Ê¤¤Èá·à¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¥¤¥ë¥«¤µ¤ó(@irukakunnndesu)¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ø¡ÁÃÏ¹ö¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼Âæ¡ÁÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎºÊ¤¬µÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¡£ËÜºî¤ÏÄ¹ÊÔ¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï³°¸«¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ëÈþÍÆ»Õ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¶ÌºÕ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äÃËÀ¤Ë¹â¤¤Ç¯¼ý¤òµá¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤òÉÁ¤«¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÂÎ¸³ÃÌ¤òÊç½¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤Ê½¤Íå¾ì¤ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¿¦¾ì¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎºÊ¤¬µÒ¤È¤·¤ÆÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿È¥Ð¥ìËÉ»ß¤Î¤¿¤áÁÏºî¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¶ÛÄ¥´¶¤ä´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥ä¤µ¤ó¤ÏÃËÀ¤Ë¹â¤¤Ç¯¼ý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Ç¯¼ý¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ä¤â¡¢·è¤·¤Æ¤ª¶â¤À¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¹¤®¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤âÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤è¤êÆÉ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È½Å¤Í¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥¢¥ä¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥ä¤µ¤ó¤ÎÃËÀ¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¡Ö¾ò·ï¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬¡¢¤Þ¤À³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º§³è¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ï¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥¢¥ä¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¾Ç¤ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¾Ê¤«¤º¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜºî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Î¤¿¤á¡¢Â³ÊÔ¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÉÁ¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤Í¾Çò¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò·Ð¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÁÛÁü¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡×¤òÊª¸ì¤Î³Ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡È¤â¤·¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
º£¸å¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ä³ëÆ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¾Ð¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯ÂÎ¸³ÃÌ¤ä´¶ÁÛ¤Ï¡¢ÁÏºî¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¶¦´¶¤È°ãÏÂ´¶¤ÎÎ¾Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤ËºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¶ÌºÕ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡ª¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¥¤¥ë¥«(@irukakunnndesu)
