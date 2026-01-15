ÀîºêËãÀ¤¡¢21ºÐ²¼ºÊ¤È¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥Õ¥°ÎÁÍýÅ¹¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ïµ¯¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê¢¨ºê=¤¿¤Ä¤µ¤¡¢62¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËºÇ¯²ñ¤Ç°©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎGACKT¤È¤Õ¤°ÎÁÍý²°¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Å¹Æâ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢21ºÐ²¼¤ÎºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¤â¸ò¤¨¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËãÀ¤¤Ï¡Ö¿©À¸³è¤Ë¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊGACKT¤Ë¤Ï¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î²ÏÆÚ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÊ¤È°ÊÁ°GACKT¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤Ï²æ¡¹É×ÉØ¤Î½Ð°©¤¤¤ÏGACKT¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹ °ÊÁ°GACKT¤ÈÉñÂæ¶¦±é¤·¤¿»þ¤ËºÊ¤È²¶¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤¬³Ú²°¤ËºÊ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£GACKT¤ÈÏÃ¤¹¤¿¤Ó¤Ë³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤½¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤Ï¶ÃØ³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬GACKT¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ïµ¯¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤âºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Í GACKTÍÍ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤ä¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
