QWERTY¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CES 2026¤Ç¸«¤¨¤¿ÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉü³è¤ÎÃû¤·
2026Ç¯¤ÏÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
iPhone¤ÎÅÐ¾ì°Ê¹ß¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²èÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÊ¸»ú¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¡¤¹¡×¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÍÉ¤é¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
CES 2026¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿QWERTYÉü³è¤Î¶ñÂÎÁü
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢CES 2026¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Clicks¤Î¿·Ã¼Ëö¡ÖCommunicator¡×¤Ç¤¹¡£Clicks¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢iPhone¤ËÁõÃå¤¹¤ëÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Communicator¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥©¥ó¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡£ÍÑÅÓ¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤äDM¡¢Slack¤Ê¤É¤ò²÷Å¬¤ËÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï500¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü9000±ß¡Ë¤Ç¡¢È¯Çä¤Ïº£Ç¯¸åÈ¾Í½Äê¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡ÖÆþÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
New is coming¡ÄStay tuned ✨ Sign up here > https://t.co/Lh1W8f7zcW pic.twitter.com/NDk42TeZ6J- Unihertz (@Unihertz) January 12, 2026
¤µ¤é¤ËÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉü³è¤òÁÀ¤¦Æ°¤¤Ï¡¢Clicks¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¶¾®·¿Android¥¹¥Þ¥Û¤ÎJelly¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢µðÂç¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿Tank¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëUnihertz¤â¡¢¡ÖTitan 2 Elite¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎBlackBerry¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Ï¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°ì²áÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·Ã¼Ëö¤¬¡¢²èÌÌ¤Î·Á¾õ¤äÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£¶öÁ³¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎà»÷ÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡ÖÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Þ¥Û¤ÎºÇÅ¬²ò·¿¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤ËÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈ¯É½¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤º£¡¢»ØÀè¤ËÅÁ¤ï¤ëÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Î´¶¿¨¤òÎø¤·¤¯»×¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀøºß°Õ¼±¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤â¡£
ÊªÍý¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏËÜÅö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â²û¤«¤·¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿°ì»þÅª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ç¯¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¡ÖÆþÎÏ¡×¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±Ìä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ë¤»¤èÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£