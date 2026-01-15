¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤Ï¡ÖÁ°Â·¿¡×¤«¡Ö¸å¤íÂ·¿¡×¤«¡¡¸µ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¿ä¾©¡Ä¡ÈÂÎ¤Î³«¤¡É¤òÄ¾¤¹ÊÒÂ¥Æ¥£¡¼
ÂÇ·â¤Î¼´¤ÏÁ°Â¤«¸å¤íÂ¤«¡Ä¼«Ê¬¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡ÖÊÒÂ¥Æ¥£¡¼¡×
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÃ×Ì¿Åª¤ÊNGÆ°ºî¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂÎ¤Î³«¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬Áá¤¯ÊÖ¤ë¤Ê¤É°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î2009Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤Éº¸¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÅÚÃ«Å´Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢²þÁ±ºö¤È¤·¤Æ¡ÖÊÒÂ¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚÃ«¤µ¤ó¤ÏÃæÆü¡¢³ÚÅ·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»878°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2009Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.327¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë°Õ¼±ÉÕ¤±¤È¤·¤Æ¸½Ìò»þÂå¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡ÖÊÒÂ¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡×¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡È°ìËÜÂ¡É¤ÇÂÇ¤Ä¥É¥ê¥ë¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼´Â¡Êº¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤éº¸Â¡Ë¤À¤±¤ÇÎ©¤Á¡¢¥È¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¡£Éâ¤«¤»¤¿±¦Â¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÇ±¤¸¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãí°ÕÅÀ¤ÏÂÎ¤ò¤Õ¤é¤Õ¤é¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÁ´¤¯ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÂÎ¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤º¤ËÂÎÀª¤ÏÂç¤¤¯Êø¤ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËÁ°¤ÎÂ¡Êº¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤é±¦Â¡Ë¤À¤±¤ÇÎ©¤Á¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥È¥¹¤µ¤ì¤¿µå¤òÂÇ¤Ä¡£ÂÎ¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤¬Âç»ö¤Ç¡¢Éâ¤«¤»¤¿Â¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀÅ¤«¤ËÎÏ¶¯¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡ÊÒÂ¥Æ¥£¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÚÃ«¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Åê¼êÂ¦¤Î±¦Â¤À¤±¤ÇÂÇ¤Ã¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢º¸Â¤À¤±¤ÇÂÇ¤Ä¤è¤ê¤â¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸µ¡¹¡¢Á°Â¼´¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤ÇÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¼´¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Åê¼ê¤Îµå¤òÄ¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤âÁö¤Ã¤Æ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤âÂÇ·â¤Î¼´¤¬¡ÖÁ°Â¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö¸å¤íÂ¡×¤Ê¤Î¤«¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°·ÁÀ®¤ËÂç¤¤¯ÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡£°ìÀÐÆóÄ»¤Î¡ÖÊÒÂ¥Æ¥£¡¼¡×¤òÆü¡¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë