¡¡¤¤¤Þ¤ä¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤È¤¤¤¦°Û¹ñ¤ÇÅ¬±þ¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¡ÖAthlete Life in Japan¡×¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Âè6²ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¡Ê²£ÉÍBC¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤Ü¤ìÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î29ºÐ¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥È³¤¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÏÑ¤ËÀÜ¤¹¤ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍBC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¸²½¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¤À¤Í¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï¿©»ö¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡ÄÂ¾¿Í¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¡£·è¤·¤ÆÂ¾¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÆüËÜÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡Ø¤Þ¤º¼«Ê¬¡¢¼¡¤ËÂ¾¿Í¡Ù¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¤Þ¤ºÂ¾¿Í¡¢¼¡¤Ë¼«Ê¬¡Ù¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡°ì½ï¤ËÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Î¼êÎÁÍý¤¬°ìÈÖ¤Î¹¥Êª¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿©¤âÂç¹¥¤¡£¡Ö¥¹¥·¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤è¡£¤â¤Á¤í¤óÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥·¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤±¤É¡£¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤¦¤É¤ó¤â¹¥¤¤À¤Í¡×¡£Áª¤ê¹¥¤ß¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿©»ö¤ÏËÜÅö¤Ë¼Á¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÎÁÍý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡²È¤«¤éÅÌÊâ2¡¢3Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿»þ¤Ë¿©¤ÙÊª¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£¤¢¤ÎÊØÍø¤µ¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÆù¤Þ¤ó¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë