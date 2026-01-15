ÆüËÜ¤Ç°é»ù¤Î¼ÂÂÖ¡ÖÉÔ°Â¤Ê¿©¤ÙÊª»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬´¶¼Õ¤¹¤ëÀßÈ÷¡Ö¼øÆý¼¼¤Ê¤É¡Ä¡×
Ï¢ºÜ¡ÖAthlete Life in Japan¡×¡½¡½Âè6²óB¥ê¡¼¥°²£ÉÍBC¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡¡¤¤¤Þ¤ä¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤È¤¤¤¦°Û¹ñ¤ÇÅ¬±þ¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¡ÖAthlete Life in Japan¡×¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Âè6²ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¡Ê²£ÉÍBC¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡£ËÌ²¤¤Î¹ñ¡¦¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î29ºÐ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î¸åÊÔ¡Ë¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç¡Ë
¡¡¥Ð¥ë¥È³¤¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÏÑ¤ËÀÜ¤¹¤ëËÌ²¤¤Î¹ñ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡£ÌÌÀÑ¤ÏÌó4.5ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ¤ÎÌó9Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½137Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¾®¹ñ¤À¡£²£ÉÍ»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó377Ëü¿Í¡£¡Ö¿Í¸ý¤Ç¸À¤¨¤Ð²£ÉÍ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¤Í¡×¤È¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤Ï¾Ð¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡£´¨¤¤¤±¤É¿Í¤Ï¿ÆÀÚ¤À¤·¡¢½»¤à¤Ë¤â°é¤Ä¤Ë¤âÎÉ¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤ËÊì¹ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÅÏÊÆ¤·¡¢¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Î¥×¥ì¥Ã¥×¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£Â´¶È¸å¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÊì¹ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä¸À¸ì¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¾å¤Ç°ìÈÖº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¹ñ¤´¤È¤ËÅÁÅý¤äµ¬ÈÏ¤Ï°ã¤¦¡£¤Ç¤â¤É¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤Ù¤¤³¤È¡¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ë²¿¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Í¡£1¿Í¤Ç°Û¹ñ¤ËÍè¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¿´¶¯¤¤¤«¤é¡×
¡¡Âç³Ø»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎºÊ¥Ù¥í¥Ë¥«¤µ¤ó¤¬¡¢¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£»Å»ö¤ò¼¤á¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤ÎËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤ºÇ°¦¤Î¿Í¤¬¡¢2024Ç¯5·î1Æü¤ËÂè1»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëº¢¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î°é»ù¡ÖÄ¹Î¹¤Ï³Î¤«¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÊ¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢²£ÉÍBC¤È¤Î·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÈô¤ó¤À¡£¡ÖÀ¸¸å3¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ¹Î¹¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£°Û¹ñ¤Ç¤Î½é¤Î°é»ù¡£º¤Æñ¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ä¤ª¤à¤Ä¸ò´¹Âæ¡¢¼øÆý¼¼¤Ê¤É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È°é¤Æ¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ºÐ8¤«·î¤ÎÂ©»Ò¤¬³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Ëè½µ¿å±Ë¶µ¼¼¤äÂÎÁà¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ï¤È¤Æ¤â¶¨ÎÏÅª¤À¤·¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¿©°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¿©»ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤È¤Æ¤â·ò¹¯Åª¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡¢Â©»Ò¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£ÉÔ°Â¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¤Û¤È¤ó¤É»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¼«¿È¤â¼÷»Ê¤ä¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤¦¤É¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿©¤¬Âç¹¥¤¤À¤¬¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏºÊ¤Î¼êÎÁÍý¡£¡ÖËÜÅö¤ËÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¡¢ËèÆüÎý½¬¤ä»î¹ç¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È²¹¤«¤¤¿©»ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡×¡£ËË¤ò´Ë¤á¤Ê¤¬¤éÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ëµ»½Ñ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤ÏÌ£¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡¢ÉÔ·ò¹¯¤Ê¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤Ç¤âÈà½÷¤ÏËÍ¤Î¿©»ö´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì£¤âºÇ¹â¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¾Î»¿¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÆüËÜÎÁÍý¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆü¤â¤¤Ã¤ÈÍè¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë