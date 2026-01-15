Ä«µ¯¤¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ø»ÒÇ¤È¤ª»Ð¤µ¤óÇ¡Ù¤¬¡Ä¡Ä¡Ø¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¤È28ËüºÆÀ¸¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç»Å»ö¤¤¤±¤ë¤Í¡×¡ÖÄ«¤«¤éÁÇÅ¨¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¯»ÒÇ¤ËÍ¥¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ª»Ð¤µ¤óÇ¤Î»Ñ¡£²¹¤«¤¤Ä«¤Î¸÷·Ê¤Ë»×¤ï¤º»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÁ¢¤à»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô28.4Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¸÷·Ê¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖËèÄ«¸«¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ä«µ¯¤¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ø»ÒÇ¤È¤ª»Ð¤µ¤óÇ¡Ù¤¬¡Ä¡Ä¡Ø¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¡Û
¤ª»Ð¤µ¤óÇ¤Ë´Å¤¨¤ë»ÒÇ
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤È¤³¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ð¤µ¤óÇ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦»ÒÇ¤ÎÆ°²è¡£¤³¤ÎÆü»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
Àè½»Ç¤Î¤³¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¿¬Èø¤Ë¡¢»ÒÇ¤Î¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤¬¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤³¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹áÈ¢ºÂ¤ê¤ò¤·¤Æ²¿¿©¤ï¤Ì´é¡£¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Ï¶Ä¸þ¤±¤ËÅ¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é»þÀÞÆ°¤¯¿¬Èø¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
Í¥¤·¤¯Íê¤â¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó
Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÌÜ¤òºÙ¤áµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥Îー¥ë¥Ã¥¯¤Ç¿¬Èø¤ò´ïÍÑ¤ËÆ°¤«¤·¡¢¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
²º¤ä¤«¤Ê¤³¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤Ï»ÒÇ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯Ê¿ÏÂ¤Ê¾õ¶·¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÄ«¤«¤é¹¬¤»¡ª¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¤¢¤ëÇ¤¸¤ã¤é¤·
¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤¬¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤Á¤é¤ê¤È»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤æ¤¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇ¤¸¤ã¤é¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤ó¤Ö¤ó¤È¿¬Èø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¶½Ì£¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤ÏÁ°Â¤ò¿¤Ð¤·¤ÆºÆ¤ÓÌ´Ãæ¤Ë¡£Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤ÈÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¡£
Ä«¤«¤éÃçÎÉ¤¯Í·¤ÓÂ³¤±¤ë2Æ¬¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ä¤·¾å¼ê¡×¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢»ÒÇ¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ã¤×¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤È¤³¡×¤Ç¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤³¤æ¤¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤È¤³¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤ß¤Ã¤
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£