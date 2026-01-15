ÆüËÜ¤Ç¼ê½Ñ¤Ë¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ËÌ²¤¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤¬B¥ê¡¼¥°¤À¤«¤é´¶¤¸¤¿¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Î³Ú¤·¤µ¡×
Ï¢ºÜ¡ÖAthlete Life in Japan¡×¡½¡½Âè6²óB¥ê¡¼¥°²£ÉÍBC¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¤¤¤Þ¤ä¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤È¤¤¤¦°Û¹ñ¤ÇÅ¬±þ¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¡ÖAthlete Life in Japan¡×¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Âè6²ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¡Ê²£ÉÍBC¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡£ËÌ²¤¤Î¹ñ¡¦¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î29ºÐ¤¬¡¢¡ÈÀ®Ä¹¤Î¾ì¡É¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤ÄB¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç¡Ë
¡¡2025Ç¯9·î¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡£²£ÉÍBC¤¬½é¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ç¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤ÎÊì¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¡È¤ªÎ±¼éÈÖ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¤Ëº¸¸ª¸åÊý´ØÀá¿°Â»½ý¡¢º¸¸ª´ØÀá¸åÊýÉÔ°ÂÄê¾É¤òÉé¤¤¡¢¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ëÈá·à¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËËÍ¤Î¸Î¶¿¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê°ÆÆâ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£±óÀ¬Ä¾Á°¤ËÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿29ºÐ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤â°ã¤¦°Û¹ñ¤Ç¤Î¼ê½Ñ¡£¡Ö¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥¯¥é¥Ö¤ä¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤ÎÁÐÊý¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤¿¤Á¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼¹Åá°å¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²áÄø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡£Ìµ»öÀ®¸ù¤·¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ê·Ð²á¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð´é¤Çð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹209¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢18ºÐ¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ÇÊë¤é¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÃ±¿ÈÊÆ¹ñ¤Ø¡£¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Î¥×¥ì¥Ã¥×¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Î2017Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÊÆÂç³ØNo.1¤ò·è¤á¤ëNCAA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ë¤ÇÆ±Âç½é¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£Â´¶È¸å¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î1Éô¥ê¡¼¥°¤ä¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍBC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Í¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ÆÎ¤µ¢¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤À¤Ã¤¿¥æ¥Ã¥«¡¦¥È¥¤¥ä¥é»á¤«¤éÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂåÉ½HC¤ò¼¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²£ÉÍBC¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖB¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¤¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×
¡¡¤½¤¦´«Í¶¤µ¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥¤¥ä¥é»á¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ë²£ÉÍBC¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥é¥Ã¥·¡¦¥È¥¥¥ª¥ÓHC¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Á¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊÁ¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆB¥ê¡¼¥°¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¡È¸ý¥³¥ß¡É¤À¤Ã¤¿¡£
²¤½£¥ê¡¼¥°¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀÕÇ¤¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö°ÊÁ°¤ËB1¤äB2¡¢B3¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¹Ô¤¤Ë·¹¤¤¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ËÍèÆü¤·¤Æ¡¢±½¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿´ÃÏ¤¤¤¤¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢ËÍ¤È²ÈÂ²¤¬ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£À¸³èÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢B¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÂ®¤¯¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Îµ¤¹ç¤¤¤âÀ¨¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢·É°Õ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ê¡¼¥°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï²¿¤«¡£
¡Ö1¤Ä¤Ï³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥à¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥óÃæ¿´¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£²¤½£¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥¬¡¼¥É¿Ø¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ë¤Î¤¬»Å»ö¡£¤³¤³¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸¤³¤È¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀÕÇ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¼«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢Ì£Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡£²¤½£¥ê¡¼¥°»þÂå¤è¤ê¤â¡¢Ç¤¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤è¡£³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¿ô¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¼þ¤ê¤«¤éÍê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î´Ä¶¤¬À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤Á¤í¤óËÜ¿Í¤Î¿´¹½¤¨¼¡Âè¤À¤±¤É¤Í¡£¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¾å¼ê¤¯¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢À®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤â¡Ö100¡ó¤½¤¦¤À¤Í¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥³¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤¬¾Î¤¨¤¿¤Î¤Ï´ÑµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¸¥¿ÈÅª¤À¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Ï¢ÇÔÃæ¤ä¤¤¤¤»î¹ç¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤¬Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤³¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤è¡×¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¡¢Ç®¤¤¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
