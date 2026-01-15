Î©Âç»þÂå¤Ë¤¢¤ÎÅÚ°æÀµ»°¤«¤éÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿È¿¹ü¿´¤ÈÌÔÎý½¬¡Ú¸µºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¿¹ËÜ·é °ÛÃ¼»ù¤ÈÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ä¶Á¡Û#4
¡Ú¸µºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¿¹ËÜ·é °ÛÃ¼»ù¤ÈÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ä¶Á¡Û#4
¡¡Á°¿È¤È¤Ê¤ëºåµÞ·³¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤ÇµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ë¡£Åö»þ¤Î¥Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼ê¤ò´ö¿Í¤âÇÚ½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿¹ËÜ·é¤À¡£µå³¦¤«¤éÆÍÇ¡¾Ã¤¨¤¿È¿¹ü¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÂÀ×¤Èº£¤ò¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃæÂ¼ÁÇ»ê»á¤¬ÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡1961Ç¯¡¢4·î¡£¿¹ËÜ¤ÈÅÚ°æÀµ»°¡¢»³¸ýÉÙ»ÎÍº¤ÏÎ©¶µÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£
¡ÖÅÚ°æ¤ä»³¸ý¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¥·¥ç¡¼¥È¤é¤·¤¤¥·¥ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¸ª¤Ë¤Ï¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²£¤ÎÆ°¤¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÅ¥½¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©¶µ¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¼õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£Æþ³Ø¤·¤ÆÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÆó¿Í¤ÏÊÌ³Ê¤Ç°ì·³¤ÎÎÀ¡£²¶¤Ï»Í·³¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤ëÎÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚ°æ¤Ê¤ó¤«1Ç¯¤ÎºÇ½é¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¥¨¥ê¡¼¥È¤È»¨Áð¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎòÁ³¤¿¤ë³Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£³Î¤«¤Ë¼éÈ÷¤Ï¹ª¤¤¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Ä¤¬¡¢ÈóÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¤¤Ä¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÉé¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¡×
¡¡¿¹ËÜ¤ÎÈ¿¹ü¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤ä¤é¤µ¤ì¤ëÎý½¬¡Ù¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯¤Î½©¤«¤é¼«¼çÅª¤ËÌÔÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤¿¤è¡£Åö»þ¤Ï¶Ú¥È¥ì¤Î´ï¶ñ¤Ê¤ó¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ì¾£ÉÓ¤Ëº½¤òµÍ¤á¤¿¤Î¤¬¥À¥ó¥Ù¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¡£Ê¢¶Ú¡¢ÇØ¶Ú¡¢ÁÇ¿¶¤ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¿ÍÀï¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï°ã¤¦¤Ê¡¢»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡°ì·³¤Ë¾å¤²¤é¤ì¡¢2Ç¯¤Î½Õµ¨¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇÎ¨.301¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Î2°Ì¡£Ï»Âç³Ø¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é²¶¤¬ÀèÈ¯¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð7²ó¤°¤é¤¤¤«¤éÅÚ°æ¤¬¼éÈ÷¸Ç¤á¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³¸ý¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤Í¡×
¡¡Æþ³Ø»þ¤Ç¤Ï¡ÖËöÃ¼¤ÎÁª¼ê¡×°·¤¤¤À¤Ã¤¿¿¹ËÜ¤¬ÅÚ°æ¡¢»³¸ý¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÀµÍ··â¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Íâ63Ç¯¡¢¿¹ËÜ¤Ï3Ç¯¤Ë¿Êµé¤·¡¢½Õ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï»ÍÈÖÂÇ¼Ô¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°ÅÓÍÎ¡¹¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î6·î¡¢¿¹ËÜ¤ÏÆÍÁ³Î©Âç¤òÃæÂà¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î»°¶¨Àºµ¡¤ËÅ¾ÀÒ¤¹¤ë¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÎ©¶µ¤Ï¤Í¡¢¡ØÆþ¤ë¤Î¤ÏÆþ¤ì¤ë¤±¤É¡¢½Ð¤ë¡ÊÂ´¶È¡Ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤½¤Îº¢¤ÎÎ©Âç¤Ï¡¢¿Êµé¤äÂ´¶È¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÎ©ÂçÃæÂà¼Ô¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±´üÆþ³Ø¤Î»³¸ýÉÙ»ÎÍº¤ÈÅê¼ê¤Î¾¾ËÜ¾ÈÉ×¤Ï2Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÂç³Ø¤À¤«¤é¡¢Ëè½µÌÚÍËÆü¤ÏÎéÇÒ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÎÀ¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î±ýÉü¡£Ã±°Ì¤Ê¤ó¤«¼è¤ì¤Ã¤³¤Ê¤¤¡£³Ø¶È¤ÈÌîµå¤ÎÎ¾Î©¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£²¶¤â¾Íè¤ÏÌîµå¤Ç¿È¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ç¤â¥×¥í¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¿¹ËÜ¤ÏÎ©Âç¤ÎÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤½¤Î¾Ò²ð¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î»°¶¨Àºµ¡¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºßÀÒ´ü´Ö¤Ï1¥ö·îÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÖ¤¤¤Æ¥×¥í¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡7·î¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¦À¾µÜµå¾ì¤Ë¥Ð¥Ã¥È1ËÜ¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤¿¿¹ËÜ¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡ÊÃæÂ¼ÁÇ»ê¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
