ÅÄÃæÊË¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖMOT Leeds News¡×¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç21»î¹çÃæ18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï7»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¤Ë¤ÏFAÇÕ¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¨²ñ¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î3²óÀï¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò3-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼Àï¤ÎÅÄÃæ¤Ë79²óÃæ72²ó¤Î¥Ñ¥¹À®¸ù¡Ê91%¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È3²ó¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë3²ó¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø5²ó¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë³ÍÆÀ2²ó¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë»Ä¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ï³Î¤«¤Ë¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç·æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤À¡×¤È¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºòµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈà¤Î³èÌö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä²ò¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæ¤ò¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤òº£¸å¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¸½ºß¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤â¹µ¤¨½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÁý¤¹¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¡¢ÅÄÃæ¤¬¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë