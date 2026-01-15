¹Ò¶õµ¡¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÂÑÊü¼ÍÀþÀ¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¡ÖICE House¡×¤È¤Ï¡©
¶áÇ¯¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Áà½ÄÁõÃÖ¤ä·×´ïÎà¤ÏÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼«Á³Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¹Ò¶õµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ë¤Ï¹â¤¤ÂÑÊü¼ÍÀþÀ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹ÃæÀ»Ò²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼(LANSCE)¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÂÑÊü¼ÍÀþÀ¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡ÖICE House¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇICE House¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.lanl.gov/media/publications/1663/ice-house-heats-up
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Êü¼ÍÀþ¤¬ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¸Ä¤ÎÃæÀ»Ò¤¬È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Î¾ã¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ICE House¤ÎLANSCEÊü¼ÍÀþ±Æ¶Á¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼çÇ¤²Ê³Ø¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥§¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¸Ä¤ÎÃæÀ»Ò¤Ç¤âÎó¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍýÏÀ¾å¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÁõÃÖ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¤«¤éÃÏµå¤Ø¹ß¤êÃí¤°±§ÃèÀþ¤Ï¼ç¤ËÍÛ»Ò¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Ê¤ÉÃÏµå¤Ë¶á¤¤À±¤«¤éÈôÍè¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¶ä²Ï¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿À±¤Ê¤ÉÈó¾ï¤Ë±ó¤¯¤«¤éÈôÍè¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¤Ë¤ÏËèÆü¿ôÃû¸Ä¤â¤ÎÎ³»Ò¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÎ³»Ò¤¬ÃÏµå¤Î¾åÁØÂçµ¤¤Ç¶õµ¤Ãæ¤ÎÊ¬»Ò¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¡¢±§ÃèÀþ¤ÈÊ¬»Ò¤ÎÎ¾Êý¤¬ÇËÎö¤·¤ÆÄã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Î³»Ò¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÈô¤Ó»¶¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÎ³»Ò¤¬ÊÌ¤ÎÊ¬»Ò¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Ï¢º¿Åª¤ËÄã¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Î³»Ò¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ï¶õµ¤¥·¥ã¥ï¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶õµ¤¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âçµ¤Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤¬ÃæÀ»Ò¤Ç¤¹¡£
Âçµ¤¥·¥ã¥ï¡¼¤ÏÃÏµå¤ÎÂçµ¤·÷¾åÁØ¡¢¹âÅÙ2Ëü4000¡Á3Ëü5000km¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÏÉ½¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎ³»Ò¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¡¢¹âÅÙ2ËükmÉÕ¶á¤ÇºÇ¤âÎ³»ÒÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤Ï¹âÅÙ9000¡Á1Ëü2000kmÉÕ¶á¤ò½ä¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤ÌÌ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È300ÇÜ¤âÂ¿¤¤ÃæÀ»Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÀ»Ò¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÀ»Ò¤¬È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ÏÅÅ»Ò²óÏ©¤ËÎ®¤ì¤ëÅÅ°µ¤òÀ©¸æ¤·¤ÆÅÅµ¤¿®¹æ¤òÁýÉý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÀ»Ò¤¬¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿Æâ¤Î¸¶»Ò¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¶õµ¤¥·¥ã¥ï¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÅÅ²Ù¤òÂÓ¤Ó¤¿Æó¼¡Î³»Ò¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÅ²Ù¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°ºî¤òË¸¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÃæÀ»Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁý¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ì±À¸ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥Á¥Ã¥×1¸ÄÅö¤¿¤ê¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¿ô¤ÏºÇÂç¤Ç1840²¯¸Ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¼ìÍÑÅÓ¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¿ô¤¬¿ôÃû¸Ä¤ËÃ£¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Êü¼ÍÀþ¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È(SEU)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î¥á¥â¥ê¤ä¥í¥¸¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎSEU¤ÏÈóÇË²õÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥É¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¨¥é¡¼ÄûÀµ¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¤Éü¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï±ÊÂ³Åª¤ÊÂ»½ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SEU¤Ë¤è¤ë±ÊÂ³Åª¤ÊÂ»½ý¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬µÞ·ã¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾ÃÌ×¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ËÃßÀÑ¤·¤¿Â»½ý¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ICE House¤Ç¤Ï¼«Á³Êü¼ÍÀþ¤òÌÏ¤·¤¿¥Ó¡¼¥à¤òÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊü¼ÍÀþÎÌ¤äÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæÀ»Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢È¯À¸¤¹¤ë¥¨¥é¡¼¤Î¼ïÎà¤äÉÑÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¡¼¥à¤Ç1»þ´Ö¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¹âÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë100Ç¯´Ö¤Î¼«Á³Êü¼ÍÀþ¤Ø¤ÎË½Ïª¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼«Á³´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÉôÉÊ¤ÎÀÇ½¤òÍ½Â¬¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¸Â³¦¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ÇÉôÉÊ¤Î»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿Ç¯¤â¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿ô»þ´Ö¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂÑÊü¼ÍÀþÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Êü¼ÍÀþ¤ËÉÒ´¶¤ÊÉôÉÊ¤Î¼þ°Ï¤Ë¼×ÊÃ(¤·¤ã¤Ø¤¤)ºà¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Â»½ý¤ËÂÑ¤¨¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥É¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ª¤è¤ÓÄûÀµµ¡Ç½¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢ÉôÉÊÆâ¤Î²óÏ©¾éÄ¹²½¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤ÎÉôÉÊ¾éÄ¹²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸½Âå¤Î¾¦ÍÑ¤ª¤è¤Ó·³ÍÑ¤Î¹Ò¶õÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ë3½Å¤¢¤ë¤¤¤Ï4½Å¤Î¾éÄ¹À¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ICE House¤ÎÎò»Ë¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÅÅ»Ò¹©³Ø¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì»Ï¤á¤¿1990Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Ç¤ÏÃæÀ»Ò¸¦µæ¤¬È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃæÀ»Ò²Ê³Ø¼Ô¤«¤é¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥¦¥§¥ó¥À¡¼»á¤ÎÆ±Î½¤¬¡¢¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤ÎÃæÀ»Ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¹Ò¶õÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë»È¤¦²ÄÇ½À¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¦¥§¥ó¥À¡¼»á¤é¤Ï1992Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢2004Ç¯¤Ë¤ÏICE House¤Î»ÜÀß¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤âICE House¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2012Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏICE II¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2¤ÄÌÜ¤Î¼Â¸³»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë3¤ÄÌÜ¤Î»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè´Ä¶¤Ç¤ÎÊü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÛ»ÒÊü¼ÍÀßÈ÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¤Î¹âÅÙ¤Ç¤ÏÂçµ¤¤¬»ý¤Ä¼×ÊÃ¸ú²Ì¤Ë¤è¤êÍÛ»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤êÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âçµ¤¤Î¤Ê¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÍÛ»Ò¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤¬ÅÅ»Òµ¡´ï¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¦¥§¥ó¥À¡¼»á¤é¤ÏNASA¤Î²Ê³Ø¼Ô¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¶ËÃ¼¤Ê±§ÃèÅ·µ¤¸½¾Ý¤òÂ¬Äê¡¦´ÑÂ¬¤¹¤ëÍÛ»Ò¸¡½Ð´ï¤ò³«È¯¤·¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÂÑÊü¼ÍÀþÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£