ÂçºåÉÜ¤¬£³¹»Åý¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹â¹»¤Î¹»Ì¾°ÆÊç½¸¡¡À¸Ìî¹©¡¢ÀôÈø¹©¡¢ÅìÍä¹©¤òºÆÊÔÀ°È÷¡¡£²£°£²£¸Ç¯£´·î³«¹»Í½Äê
¡¡ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÉÜÎ©¹â¹»£³¹»¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢£²£°£²£¸Ç¯£´·î¤Ë³«¹»Í½Äê¤Î¿·¤·¤¤¹â¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹»Ì¾°Æ¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÊÔÀ°È÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¸Ìî¹©¡¢ÀôÈø¹©¡¢ÅìÍä¹©¤ÎÉÜÎ©£³¹»¡£ÅìÍä¹©¤Î¹»ÃÏ¤Ë¿·¤·¤¤Áí¹çµ»½Ñ·Ï¹â¹»¤ò³«¹»¤¹¤ë¡£ÉÜ¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¹â¹»¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¼¡À¤Âå·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ËÄ©¤à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë³Ø¹»¤È¤·¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è·¿³Ø½¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ôÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÀìÌç¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¤Íèµ»½Ñ¤Î¼ÂÁ©¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¡¦ÃµµæÎÏ¡¦¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÉÜ¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¹»Ì¾°Æ¤ÎÎ±°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÂçºåÉÜÎ©¡»¡»¹âÅù³Ø¹»¤Î¡Ö¡»¡»¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ê¥¬¥Ê¤âµÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÆÉ¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¹»Ì¾°Æ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦Â¾¤Î¹»Ì¾¤ä¾¦É¸¤ËÎà»÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤È¸í²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹»Ì¾°Æ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦±þÊç¤µ¤ì¤ë¹»Ì¾°Æ¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ÎÃøºî¸¢¤Ê¤É¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¹»Ì¾°Æ¸øÊç¤ÎÍ×¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£²¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£³·î¤ËÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¢§´ü´Ö¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£³Æü¤«¤é£²·î£¶Æü¤Þ¤Ç¡ÊÍ¹Á÷¤Î¾ì¹ç¡¢ÄùÀÚÆüÅöÆü¤Î¾Ã°õÍ¸ú¡Ë
¢§±þÊç»ñ³Ê¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â²ÄÇ½
¢§±þÊçÊýË¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¢Í¹Á÷¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÂçºåÉÜ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o180030/prs_50726.html¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¢§ÁªÄêÊýË¡¡¦·ë²Ì¸øÉ½ÊýË¡¡¡¸øÊç¤Ë¤è¤ë¹»Ì¾°Æ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¿·¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¸¡Æ¤°Ñ°÷¤ª¤è¤ÓÉÜ¶µ°éÄ£Ã´Åö¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¹»Ì¾¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹»Ì¾¸õÊä¤ò·èÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢²¾¾Î¤ò·èÄê¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢ÂçºåÉÜµÄ²ñ¤ÎµÄ·è¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£
