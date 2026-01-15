¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¤Ï72¤Ç58°Ì½ªÀï¡¡ÂçÀ¾³¡ÅÍ¤Ï70¤Ç33°Ì¡¡²¼Éô¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ð¥Ï¥Þ¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥Ð¥Ï¥Þ¡¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¯¥é¥ÖGC¡á7159¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢45°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î72¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç58°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡31°Ì¤Ç½Ð¤¿ÂçÀ¾³¡ÅÍ¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢16¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç33°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£µ¨25»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯20°Ì¤Þ¤Ç¤ËÍèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£