Ìý°æ¤µ¤ó¡¢¤¤ç¤¦ÃÏµåµ¢´Ô¡¡Æ±Î½¤Ë°åÎÅ¾å·üÇ°
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÌý°æµµÈþÌéÈô¹Ô»Î¡Ê55¡Ë¤Ï14ÆüÍ¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15ÆüÄ«¡Ë¡¢ÃÏµåµ¢´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢ISS¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿Æ±Î½Èô¹Ô»Î¤¬ÃÏ¾å¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Í½Äê¤¬1¥«·îÄøÅÙÁá¤Þ¤Ã¤¿¡£15ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆ±15ÆüÍ¼¡Ë¡¢ÊÆÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²¤ËÃå¿å¤¹¤ë¡£
¡¡Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï14Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ISS¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¹Âç¤Ê±§Ãè¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¡ØÃÏµå¡Ù¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Æü¤ËÌý°æ¤µ¤ó¤ÎÆ±Î½Èô¹Ô»Î1¿Í¤¬°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤òÁÊ¤¨¡¢8Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á¥³°³èÆ°¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×À¤«¤éÈô¹Ô»Î¤Îµ¢´Ô¤òÁá¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬3Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¤¢¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢25Ç¯¤ÎISS¤ÎÎò»Ë¤Çº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£