£Ê£±Ê¡²¬¤È·ÀÌó²ò¾Ã¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸ÀÊ£¿ô²ó¡Ä¼ÒÄ¹¤Ï°úÀÕ¼Ç¤¤Ø
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦£Ê£±¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï£±£´Æü¡¢´ÆÆÄ·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¶âÌÀµ±»á¡Ê£´£´¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â»á¤ÏÊ£¿ô²ó¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ëÃæ¤ÇÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤¿¤ÏÁ´°÷¤ò»Ø¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ØÆ³¤Ë¤ÏÉÔÉ¬Í×¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°ãÈ¿¤Ï£²»ö°Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ãÈ¿¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌä¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï·ë¾ë¹ÌÂ¤¼ÒÄ¹¤ò£³£±ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¡¢»³¸ý¶ÑÉû¼ÒÄ¹¤ò¸ºÊð£±£°¡ó¡Ê£³¤«·î¡Ë¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢Êó¹ð´ð½à¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¤ê¡¢°ãÈ¿¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¶â»á¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¹ßµé½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ñ³Ê¤òºÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£