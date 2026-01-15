FBI¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥Èµ¼Ô¤Î¼«Âð¤ò°ÛÎã¤ÎÁÜºº¡¡µ¡Ì©Ï³±Ì»ö·ï¤Ë´ØÍ¿
FBI=¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¤ÏÀ¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÏ³±Ì»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Îµ¼Ô¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤Ï14Æü¡¢¡Ö¹ñËÉÁí¾Ê¤Î·ÀÌó¶È¼Ô¤«¤éµ¡Ì©¾ðÊó¤È°ãË¡¤ËÏ³¤¨¤¤¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Îµ¼Ô¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ó¥Ç¥£Ä¹´±¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿·ÀÌó¶È¼Ô¤Î¿¦°÷¤Ï¸½ºß¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïµ¡Ì©¾ðÊó¤Î°ãË¡¤ÊÏ³±Ì¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢ÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿µ¼Ô¤Ï»ö·ï¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î¥Þ¥ì¡¼ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁÜº÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¸þ¤±¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤Ç¹¶·âÅª¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
