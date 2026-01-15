¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ² ÂçÅÄ¶èÈ¯¾Í¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¤òµþµÞ±èÀþ28Å¹¤ÇÈÎÇä ¿·¤¿¤Ë±Ø¤½¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤â
¡¡¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÈ¯¾Í¤Îµë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¤òº£Ç¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£23Ç¯¤«¤éÃÏ¸µ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡Ê6Ç¯À¸¡Ë¤È·ÑÂ³Åª¤Ë¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Á°²ó¤Ï6Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼«¼Ò¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¡¢µþµÞ±èÀþ¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¢¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥º¡¢¥è¡¼¥¯¥Þ¡¼¥È¤Î¹ç·×28Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÇä¤¹¤ë¡£1·î14¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ387±ß¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ÇµþµÞ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¡¼¥º¤ÈÏ¢·È¡£»ùÆ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤½¤Ð¡Ê¤¦¤É¤ó¡Ë¡×¤òµþµÞ±èÀþ12Å¹ÊÞ¤Î±Ø¤½¤Ð¶ÈÂÖ¡Ê¡Ö¤¨¤¤á¤ó¤ä¡×¡ÖÌÍÐ§²°¡×¡Ë¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÀÇ¹þ680±ß¡£
¡¡¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¤Ï1995Ç¯º¢¤ËÂçÅÄ¶èÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿±ÉÍÜ»Î¤¬¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤ÎÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿µë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤¿¤³¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤ÍÈ¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÅÄ¶èÌ±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼Âç¿¹Å¹¤Ï¡¢½êºß¤¹¤ëÂçÅÄ¶è¤Î»ÖÌÐÅÄ¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤ÈÁÈ¤ß¡¢24Ç¯½Õ¤Ë¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤ò¾¦ÉÊ²½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅ¹Æ¬3Ëü¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê3¸ÄÆþ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë¤âÅ¸³«¤·¡¢Ìó10Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¹°²í¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤êÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¿¹Å¹¤ÎÀ¾Àî¹¸ÀÐÅ¹Ä¹¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÏÂçÅÄ¶è³°¤Ë¡Ø¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡Ù¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¹¤á¤é¤ì¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ùÆ¸¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤½¤Ð¡Ù¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¡È±Ç¤¨¤ë¡É¤è¤¦¤ËºÌ¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£