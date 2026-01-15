¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÂàÇ¤¤Ë¥Ð¥ë¥µ»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ
ÀèÆü¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»Ø´ø´±¤òÂàÇ¤¤·¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î»Ø´ø´±¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Î·è¾¡¤Ë¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇÔ¤ìÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÍâÆü¤Ë¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸°²½¡¢¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î°Õ¸«¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤êÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤â¥Á¡¼¥à¤â´ÆÆÄ¤ò¿®¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·èÄê¤ò²¼¤¹¼Ô¤Ï¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤éÌµ¤¤¤ó¤À¡×¤È´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¾¡Íø¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆºÇ½é¤Î¿ô»þ´Ö¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Èó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤À¡£²ñÄ¹¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢´´Éô¡¢¥Ç¥³¡ÊSD¡Ë¡¢Î¾¿Æ¡¢·»Äï»ÐËå¡Ä¡Ä»ä¤¿¤Á¤Ï°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¡£¤³¤ÎÊ¸²½¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëA¡ÊU-19¡Ë¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¡¢¹ñ²¦ÇÕ¡¢UEFA¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Î»°´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤ËÈà¤È²ñ¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡×¤È´Ê·é¤ËÏÃ¤·¡¢²ñ¸«¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£