ÅÁÅý¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡ª¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ÎÄÉ²ÃÃÆ¤Ê¤É3¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò·âÇË¡ª
14Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
½à·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬7Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢½øÈ×¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï20Ê¬°Ê¹ß½ù¡¹¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤òÂÇ³«¤·¤ÆÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬±¦Â¤ÇºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¼¡¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£71Ê¬¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¤¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤â83Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡Î¥¹¥³¥¢¡Ï
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 2-3¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¡ÎÆÀÅÀ¼Ô¡Ï
¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç(57,83)
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È(7)
¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å(49)
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(71)